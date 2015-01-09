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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 23:03 BJT

美国热股：WET SEAL雇聘重组律师商讨破产事宜，股价盘初暴跌32%

路透1月9日 - 华尔街日报援引知情人士的话报导称，青少年服饰零售商WET SEAL INC 已经雇聘重组律师来帮助可能的破产申请事宜。

周五盘初，该股暴跌32%，报0.07美元。(完)
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