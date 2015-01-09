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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 23:05 BJT

美国热股：美银美林调降VITAMIN SHOPPE评级，后者股价下滑

路透1月9日 - 美银美林将VITAMIN SHOPPE INC 评级从中性下调至表现不及大盘，目标价调降至40美元。

VITAMIN SHOPPE股价周五盘初下滑0.25%，报43.65美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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