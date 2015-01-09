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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 23:02 BJT

美国热股：E2OPEN预测的第四季营收低于分析师预期，股价盘初重暴跌逾36%

路透1月9日 - 基于网络业务的软件提供商E2OPEN 预计，第四季营收介于1,920万美元至1,970万美元之间，低于分析师预估的2,267万美元。

周五盘初，该股暴跌36.7%，报5.58美元 (完)
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