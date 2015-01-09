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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 23:34 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数进一步走低，因海岬型船运价再创新低

路透1月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五进一步走低，因海岬型船运价指数再创新低。

乾散货运价指数跌15点，或2.07%，报709点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 急跌24点，或7.16%，至311点，此为波罗的海贸易海运交易所自1999年3月收集数据以来的纪录新低。日均获利重挫100美元，报4,567美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑12点，或1.55%，报764点。日均获利降89元，至6,095美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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