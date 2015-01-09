南非汇市：兰特兑美元触及今年最高水平，因美国就业数据提振全球经济前景

标题新闻：4月ECB购买德债较计划允许规模低约4亿欧元，表明德债供应短缺，或促使央行缩减购债
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路透约翰内斯堡1月9日 - 南非兰特兑美元周五延续近期温和升势，触及三周最高，因美国就业数据强劲显示全球经济前景不断改善。
美国12月非农就业岗位增加25.2万个，预估为增加24.0万个，为连续第11个月增幅在20万个以上。11月数据上修至猛增35.3万。
1545 GMT，兰特兑美元 上涨0.65%，报11.5025兰特，此前升至今年最高11.4850兰特。(完)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
香港，2017年5月9日—标普全球评级今日发表报告《加强风险防控对中国保险业有何影响》表示，保监会最近推出的若干措施，凸显保险行业风险敞口增加、整个金融行业系统性风险上升。