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债券 | 2015年 1月 10日 星期六 00:37 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及今年最高水平，因美国就业数据提振全球经济前景

路透约翰内斯堡1月9日 - 南非兰特兑美元周五延续近期温和升势，触及三周最高，因美国就业数据强劲显示全球经济前景不断改善。

美国12月非农就业岗位增加25.2万个，预估为增加24.0万个，为连续第11个月增幅在20万个以上。11月数据上修至猛增35.3万。

1545 GMT，兰特兑美元 上涨0.65%，报11.5025兰特，此前升至今年最高11.4850兰特。(完)

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