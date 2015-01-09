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亚洲 | 2015年 1月 10日 星期六 01:54 BJT

金属期市：伦铜守在四年半低位附近，因库存增加

* LME铜库存增加8,325吨

* 铜本周跌幅将为11月底来最大

* 12月美国非农就业岗位增长25.2万个

路透伦敦1月9日 - 伦敦期铜周五下滑至四年半新低，因库存上升使人担心供应过剩，但美国就业数据强劲巩固经济不断成长的希望，限制了铜价跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至2010年6月来最低的6,073.50美元，之后微幅反弹，收报每吨6,801美元，下跌0.4%。

LME期铜在过去四周下跌，本周将下滑超过2%，势将创11月底来最大周度跌幅。分析师和交易商表示，他们预计铜价将很快跌穿6,000美元关口。

“人气相当负面，我认为目前价格水平面临下行风险，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。

“宏观面的风险厌恶情绪上升，而且油价大跌，我认为油价将继续下滑。”

他说，从技术图表水平来看，铜价很可能跌至大约5,800美元。

LME铜库存增加8,325吨，至187,475吨，较去年8月上升三分之一，为矿场和冶炼厂增产的最新证明，也向铜市施压。

“这是很大规模的增幅，”INTL FCStone分析师Ed Meir说。

美国12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位。 该报告令投资者对美国经济前景保持信心，扶助抑制铜价跌幅。

期铝 下跌0.8%，报1,817.50美元。期锌 基本持平在2,162美元。期镍 跌0.3%，报15,505美元。

期铅 收盘没有成交，买盘最后报1,840美元，跌0.6%。期锌 收盘没有成交，买盘最后报19,650美元，跌0.5%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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