金属期市：伦铜守在四年半低位附近，因库存增加

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* LME铜库存增加8,325吨
* 铜本周跌幅将为11月底来最大
* 12月美国非农就业岗位增长25.2万个
路透伦敦1月9日 - 伦敦期铜周五下滑至四年半新低，因库存上升使人担心供应过剩，但美国就业数据强劲巩固经济不断成长的希望，限制了铜价跌幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至2010年6月来最低的6,073.50美元，之后微幅反弹，收报每吨6,801美元，下跌0.4%。
LME期铜在过去四周下跌，本周将下滑超过2%，势将创11月底来最大周度跌幅。分析师和交易商表示，他们预计铜价将很快跌穿6,000美元关口。
“人气相当负面，我认为目前价格水平面临下行风险，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。
“宏观面的风险厌恶情绪上升，而且油价大跌，我认为油价将继续下滑。”
他说，从技术图表水平来看，铜价很可能跌至大约5,800美元。
LME铜库存增加8,325吨，至187,475吨，较去年8月上升三分之一，为矿场和冶炼厂增产的最新证明，也向铜市施压。
“这是很大规模的增幅，”INTL FCStone分析师Ed Meir说。
美国12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位。 该报告令投资者对美国经济前景保持信心，扶助抑制铜价跌幅。
期铝 下跌0.8%，报1,817.50美元。期锌 基本持平在2,162美元。期镍 跌0.3%，报15,505美元。
期铅 收盘没有成交，买盘最后报1,840美元，跌0.6%。期锌 收盘没有成交，买盘最后报19,650美元，跌0.5%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号