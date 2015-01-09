欧洲股市：在今年第一周收低，受西班牙国际银行和油股下滑拖累

* FTSEurofirst 300指数跌1.7%，本周下滑

* 西班牙国际银行集团宣布增资和降低股息，股价下滑

* 对欧洲央行刺激计划的乐观情绪减弱，欧元区银行股价下跌

路透伦敦1月9日 - 欧洲股市在今年第一个完整交易周下跌，因银行股和油股下滑。西班牙国际银行集团 宣布增资和降低股息，周五领跌银行股。

美国就业数据强于预期带来的释然涨势短暂，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 在尾盘下跌，收低1.7%，报1,345.60点。

尽管该指数周四劲升2.9%，但本周下挫1.1%。

“感觉是在新一年流入的新资金买盘消退，”一交易商说。

欧元区银行股 跌1.1%，因对欧洲央行将大规模买入政府公债的预期减弱，且西班牙国际银行集团 宣布增资和降低股息后，股价暴跌13%。

欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，其中既涉及买入公债，也包括在欧元区内分担风险，以便回应德国的不安，并将之与各国央行的公债购买分隔开来。知情人士称，这种购买选项，即量化宽松(QE)，是欧洲央行1月22日政策会议前所准备的诸多手段之一。

能源股 下挫2%，也拖累洲股市，因油价将连续第七周下跌，油价周五跌至每桶50美元以下。