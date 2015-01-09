欧洲股市：在今年第一周收低，受西班牙国际银行和油股下滑拖累

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
* FTSEurofirst 300指数跌1.7%，本周下滑
* 西班牙国际银行集团宣布增资和降低股息，股价下滑
* 对欧洲央行刺激计划的乐观情绪减弱，欧元区银行股价下跌
路透伦敦1月9日 - 欧洲股市在今年第一个完整交易周下跌，因银行股和油股下滑。西班牙国际银行集团 宣布增资和降低股息，周五领跌银行股。
美国就业数据强于预期带来的释然涨势短暂，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 在尾盘下跌，收低1.7%，报1,345.60点。
尽管该指数周四劲升2.9%，但本周下挫1.1%。
“感觉是在新一年流入的新资金买盘消退，”一交易商说。
欧元区银行股 跌1.1%，因对欧洲央行将大规模买入政府公债的预期减弱，且西班牙国际银行集团 宣布增资和降低股息后，股价暴跌13%。
欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，其中既涉及买入公债，也包括在欧元区内分担风险，以便回应德国的不安，并将之与各国央行的公债购买分隔开来。知情人士称，这种购买选项，即量化宽松(QE)，是欧洲央行1月22日政策会议前所准备的诸多手段之一。
能源股 下挫2%，也拖累洲股市，因油价将连续第七周下跌，油价周五跌至每桶50美元以下。
英国富时100指数 收跌1.05%，报6,501.14点；德国DAX指数 下跌1.92%，收报9,648.50点；法国CAC 40指数 下滑1.9%，收报4,179.07点。(完)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。