纽约期市：阿拉比卡咖啡期货本周劲涨12%，因巴西降雨量低于正常水平

标题新闻：4月ECB购买德债较计划允许规模低约4亿欧元，表明德债供应短缺，或促使央行缩减购债
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路透纽约/伦敦1月9日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五连涨第五日，创11个月来最大周度升幅，因巴西降雨量低于正常水平，令投资者担忧。
可可在上日飙升后回落。原糖上升，交投淡静。
交易商表示，阿拉比卡咖啡期货续涨，受助于回补空头和新的买入，但指数卖出限制了期货价格进一步上涨。基金周四开始进行年度指数配置，预料将持续至1月14日。
近月3月阿拉比卡咖啡期货 上涨3.15美分，或1.8%，收报每磅1.8005美元，稍早上涨约4%，至1.8385美元日内高位。本周劲涨12%，为去年2月来最大周度升幅。
Reuters Weather Dashboard显示，巴西东南部地区从11月初至1月24日的降雨量为31.4厘米，为正常降雨量的一半。该地区是巴西阿拉比卡咖啡豆的主要种植地。
3月罗布斯塔咖啡 下跌6美元，或0.3%，收报每吨1,963美元。
纽约3月可可价格 收低18美元，或0.6%，收报每吨2,968美元。伦敦5月可可 下滑10英镑，或0.5%，收报每吨2,003英镑。
近月原糖 上涨0.03美分，或0.2%，收报每磅14.91美分。3月白糖期货 上升0.40美元，或0.1%，收报每吨392.60美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
美国商务部周二公布，美国3月趸售库存较前月增加0.2%，预估为减少0.1%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月)