纽约期市：阿拉比卡咖啡期货本周劲涨12%，因巴西降雨量低于正常水平

路透纽约/伦敦1月9日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五连涨第五日，创11个月来最大周度升幅，因巴西降雨量低于正常水平，令投资者担忧。

可可在上日飙升后回落。原糖上升，交投淡静。

交易商表示，阿拉比卡咖啡期货续涨，受助于回补空头和新的买入，但指数卖出限制了期货价格进一步上涨。基金周四开始进行年度指数配置，预料将持续至1月14日。

近月3月阿拉比卡咖啡期货 上涨3.15美分，或1.8%，收报每磅1.8005美元，稍早上涨约4%，至1.8385美元日内高位。本周劲涨12%，为去年2月来最大周度升幅。

Reuters Weather Dashboard显示，巴西东南部地区从11月初至1月24日的降雨量为31.4厘米，为正常降雨量的一半。该地区是巴西阿拉比卡咖啡豆的主要种植地。

3月罗布斯塔咖啡 下跌6美元，或0.3%，收报每吨1,963美元。

纽约3月可可价格 收低18美元，或0.6%，收报每吨2,968美元。伦敦5月可可 下滑10英镑，或0.5%，收报每吨2,003英镑。

近月原糖 上涨0.03美分，或0.2%，收报每磅14.91美分。3月白糖期货 上升0.40美元，或0.1%，收报每吨392.60美元。(完)

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