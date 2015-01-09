全球金市：金价上涨，因美国就业数据公布后美元和股市下跌

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 黄金本周上涨2.5%，结束之前三周的跌势
* 美国数据公布后，美元和欧股下跌
* 12月美国非农就业数据好于预期
路透纽约/伦敦1月9日 - 金价周五上涨，因在美国就业报告好于预期后，美元和欧股下跌。金价将在四周内首周上升，因希腊政治不确定性提振避险的黄金需求。
美国就业数据公布后，现货金 扩大升幅，至每盎司1,221.30美元日内高位，距离周二触及1,222.40的三周高位不远。在1935 GMT，现货金涨0.8%，报每盎司1,218.40美元。
美国2月期金 升0.6%，收报每盎司1,216.10美元。
现货金本周势将上涨2.5%，结束之前三周跌势，主要因为全球股市在今年第一周下跌，因担心希腊将可能退出欧元区。
美元指数 下滑0.4%，欧股 也下跌，此前美国公布12月非农就业岗位增幅大于预期，失业率下跌0.2个百分点，至六年半低位5.6%，但平均时薪下滑，令就业报告失色不少。
尽管近期就业市场改善，但投资者仍然关注周三美联储会议记录显示对升息保持耐心的事实。
波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦强调美联储对何时升息保持耐心，且美联储的耐心不仅是在首次升息时间上，也在之后的升息上。
“金价在1,200/1,230美元狭窄区间得到支撑，因为人们有些担心低通胀压力将促使美联储不会很快升息，”荷银分析师Georgette Boele说。
在实货市场，在2月农历新年假期前，中国近几周已经出现强劲的需求。
现货银 涨0.5%，报每盎司16.39美元。现货铂金 上扬0.8%，报每盎司1,224.75美元。现货钯金 涨1.6%，报每盎司799.97美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号