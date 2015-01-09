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市场报道 | 2015年 1月 10日 星期六 05:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.95%，Nasdaq指数下滑0.68%

路透1月9日 - 美国股市在两日上涨后周五收低，因美国就业报告为经济带来好坏不一的讯息，且油价重拾跌势，拖累能源股下滑。

道琼工业指数 收跌170.50点，或0.95%，至17,737.37点；标准500指数 下滑17.33点，或0.84%，收报2,044.81点；Nasdaq指数 收低32.12点，或0.68%，收报4,704.07点。

本周，道指下跌0.5%，标准普尔500指数下滑0.6%，NASDAQ指数跌0.5%。(完)
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