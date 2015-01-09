版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 10日 星期六 05:12 BJT

国际油市：油价触及2009年4月来最低，但在美国油井钻机数据公布后缩减跌幅
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐