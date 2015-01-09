国际油市：油价触及2009年4月来最低，但在美国油井钻机数据公布后缩减跌幅

标题新闻：4月ECB购买德债较计划允许规模低约4亿欧元，表明德债供应短缺，或促使央行缩减购债
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* 油价在两日几无变动后遇到新一轮结清头寸
* 布兰特原油跌穿49美元，美国原油跌穿48美元
* 美国油井钻机跌幅为24年来最大，扶助油价缩减跌幅
路透纽约1月9日 - 全球原油价格周五重拾跌势，布兰特和美国原油触及2009年4月来最低，连续第七周下跌，但在报告显示美国油井钻机数目骤降后，油价缩减跌幅。
布兰特原油跌穿49美元，但在石油服务公司Baker Hughes公布美国油井钻机数量跌幅是24年来最大后，布兰特原油收在每桶50美元上方，此为本周稍早守住的支持位。
在本周头两日大跌10%后，油价在过去两日变动不大。
原油在周五纽约早盘下跌约0.50美元，因12月美国就业数据强劲扶助限制跌幅。
在接近午盘的一个小时，原油抛盘动能增强，压低布兰特和美国原油价格至2009年4月来最低水平。但在Baker Hughes公布油井钻机数据后，油价缩减跌幅。
“在我看来，油价还没有稳定，但钻机数据和周末前一些回补空头扶助油价缩减跌幅，”Tyche Capital Advisors高管Tariq Zahir说。
布兰特原油 下跌0.85美元，结算价报每桶50.11美元，稍早跌至48.90低位。
美国原油 下跌0.43美元，结算价报每桶48.36美元，稍早下跌至47.16美元。
本周，布兰特原油下滑11%，美国原油跌8%。
布兰特原油较美国原油溢价跌至近三个月低位1.70美元。
Baker Hughes称，美国油井钻机本周减少61座，为1991年来最大单周跌幅。钻机在10月中触及1,609座的纪录高位后，钻机数目在过去13周中有10周下降。在截至1月9日该周，油并钻机为1,421座，是2月来最低水平。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
美国商务部周二公布，美国3月趸售库存较前月增加0.2%，预估为减少0.1%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月)