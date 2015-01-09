加拿大股市：收低，因金融股和工业股下滑

标题新闻：4月ECB购买德债较计划允许规模低约4亿欧元，表明德债供应短缺，或促使央行缩减购债
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透多伦多1月9日 - 加拿大主要股指周五下跌，因美国就业报告好坏不一，打击投资者人气，金融股和工业股均下滑。
美国12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位，但时薪减少表明就业市场供应收紧的最新迹象尚未给劳动者带来很大的裨益。劳工部周五公布，12月美国非农就业岗位增加25.2万个，11月上修为增加35.3万个。失业率下降0.2个百分点，至5.6%，部分因就业参与率降低。
金价上涨，为加拿大主要股指提供支撑。在美国就业数据公布后，美元下跌，提振金价，带动加拿大金矿股上升。
本周，加拿大主要股指下跌2.5%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低72.80点，或0.5%，报14,384.92点。10大类股中，有八种下跌。
金融股下跌1.4%，工业股回落0.7%。金矿股劲升4.7%。(完)
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
美国商务部周二公布，美国3月趸售库存较前月增加0.2%，预估为减少0.1%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月)