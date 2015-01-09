版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 10日 星期六 06:09 BJT

加拿大股市：收低，因金融股和工业股下滑

路透多伦多1月9日 - 加拿大主要股指周五下跌，因美国就业报告好坏不一，打击投资者人气，金融股和工业股均下滑。

美国12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位，但时薪减少表明就业市场供应收紧的最新迹象尚未给劳动者带来很大的裨益。劳工部周五公布，12月美国非农就业岗位增加25.2万个，11月上修为增加35.3万个。失业率下降0.2个百分点，至5.6%，部分因就业参与率降低。

金价上涨，为加拿大主要股指提供支撑。在美国就业数据公布后，美元下跌，提振金价，带动加拿大金矿股上升。

本周，加拿大主要股指下跌2.5%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低72.80点，或0.5%，报14,384.92点。10大类股中，有八种下跌。

金融股下跌1.4%，工业股回落0.7%。金矿股劲升4.7%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐