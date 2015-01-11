《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月9日

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.27 -0.05 -0.14 1063123
搜狐 50.99 -0.77 -1.49 242267
网易 103.58 +0.46 +0.44 301836
百度 226.90 -2.31 -1.01 2313674
台湾
台湾积体电路 21.20 -0.61 -2.80 2742812
联电 2.40 +0.04 +1.69 693044
日月光 6.26 -0.01 -0.16 379874
硅品精密 7.69 -0.07 -0.90 1601319
和信超媒体 0.89 +0.00 +0.51 102903
友达 5.76 -0.25 -4.16 260133
中华电信 29.32 +0.04 +0.14 37702
台湾国际航电 51.44 -0.01 -0.02 1877306
香港
中国移动 60.95 +0.33 +0.54 188363
中国联通 14.47 +0.61 +4.40 133905
中国电信 57.79 +0.07 +0.12 14860
中芯国际 4.54 -0.01 -0.22 2800
电讯盈科 6.49 -0.04 -0.61 1088
(完)
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路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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