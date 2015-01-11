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亚洲 | 2015年 1月 11日 星期日 09:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.27 -0.05 -0.14 1063123

搜狐 50.99 -0.77 -1.49 242267

网易 103.58 +0.46 +0.44 301836

百度 226.90 -2.31 -1.01 2313674

台湾

台湾积体电路 21.20 -0.61 -2.80 2742812

联电 2.40 +0.04 +1.69 693044

日月光 6.26 -0.01 -0.16 379874

硅品精密 7.69 -0.07 -0.90 1601319

和信超媒体 0.89 +0.00 +0.51 102903

友达 5.76 -0.25 -4.16 260133

中华电信 29.32 +0.04 +0.14 37702

台湾国际航电 51.44 -0.01 -0.02 1877306

香港

中国移动 60.95 +0.33 +0.54 188363

中国联通 14.47 +0.61 +4.40 133905

中国电信 57.79 +0.07 +0.12 14860

中芯国际 4.54 -0.01 -0.22 2800

电讯盈科 6.49 -0.04 -0.61 1088

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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