全球汇市：最近一周投机客所持美元净多仓增至六周高位--CFTC

路透1月9日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客增持美元多头仓位。 1月6日止当周，美元净多仓上升至442.3亿美元，为12月2日以来最高 ，此前一周为417.1亿美元。 美元净多仓已呈现连续第三周增加。 继美元在2014年最后两周有所回落后，投资者重新继续买入美元。美 国12月就业数据强劲，应会令美联储维持在今年加息的轨道上。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月6日当周 前一周 多头仓位 33,160 28,836 空头仓 123,243 125,155 净仓位 -90,083 -96,319 欧元(125,000欧元为1口) 1月6日当周 前一周 多头仓位 46,016 43,202 空头仓位 207,056 195,421 净仓位 -161,040 -152,219 英镑(62,500英镑为1口) 1月6日当周 前一周 多头仓位 39,156 35,072 空头仓位 64,726 54,374 净仓位 -25,570 -19,302 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月6日当周 前一周 多头仓位 5,547 8,851 空头仓位 29,718 25,396 净仓位 -24,171 -16,545 加元(100,000加元为1口) 1月6日当周 前一周 多头仓位 31,275 32,726 空头仓位 48,362 46,759 净仓位 -17,087 -14,033 澳元(100,000澳元为1口) 1月6日当周 前一周 多头仓位 16,981 24,646 空头仓位 65,633 65,343 净仓位 -48,652 -40,697 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月6日当周 前一周 多头仓位 9,865 8,236 空头仓位 10,772 10,082 净仓位 -907 -1,846(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 白云; 审校 李春喜)