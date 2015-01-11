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亚洲 | 2015年 1月 11日 星期日 15:29 BJT

全球汇市：最近一周投机客所持美元净多仓增至六周高位--CFTC

路透1月9日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客增持美元多头仓位。

    1月6日止当周，美元净多仓上升至442.3亿美元，为12月2日以来最高
，此前一周为417.1亿美元。
    
    美元净多仓已呈现连续第三周增加。
    
    继美元在2014年最后两周有所回落后，投资者重新继续买入美元。美
国12月就业数据强劲，应会令美联储维持在今年加息的轨道上。

    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                 1月6日当周         前一周
    多头仓位       33,160            28,836
    空头仓        123,243           125,155
    净仓位        -90,083           -96,319

    欧元(125,000欧元为1口)
                 1月6日当周         前一周
    多头仓位       46,016            43,202
    空头仓位      207,056           195,421
    净仓位       -161,040          -152,219

    英镑(62,500英镑为1口)
                 1月6日当周         前一周
    多头仓位       39,156           35,072
    空头仓位       64,726           54,374
    净仓位        -25,570          -19,302

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
                  1月6日当周         前一周
    多头仓位         5,547            8,851
    空头仓位        29,718           25,396
    净仓位         -24,171          -16,545

    加元(100,000加元为1口)
                   1月6日当周         前一周
    多头仓位        31,275           32,726
    空头仓位        48,362           46,759
    净仓位         -17,087          -14,033

    澳元(100,000澳元为1口)
                   1月6日当周         前一周
    多头仓位        16,981           24,646
    空头仓位        65,633           65,343
    净仓位         -48,652          -40,697

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                   1月6日当周         前一周
    多头仓位         9,865            8,236
    空头仓位        10,772           10,082
    净仓位        　  -907           -1,846(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
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    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
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 (编译 白云; 审校 李春喜)
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