中国个股：宝钢拟发欧元债及人民币债置换美元融资，参与宝信增发

路透上海1月11日 - 中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司 周六公告称，为应对国际金融市场利率、汇率环境的变化，公司计划发行欧元债券及人民币债券来置换当前部分境内外美元融资。公司还拟投入至多6.6亿元人民币参与子公司宝信软件的 定向增发。

宝钢股份公告指出，拟由子公司宝运公司在境外分次发行不超过10亿欧元的欧元债券，首次发行3-5亿欧元，期限三至五年。另外，公司将申请发行不超过200亿元的中期票据、不超过100亿元的短期融资券和不超过100亿元的超短期融资券。

宝钢股份拟在继续保持稳健的资产负债比例的前提下，对融资币种、期限结构及直接、 间接融资比例，根据实际情况适时做出策略性调整，逐步以境外欧元融资置换部分境外美元融资，以境内人民币直接融资置换部分境内美元间接融资。

在前几年美国持续实行量化宽松的大背景下，美元利率相对较低且汇率较疲弱，包括宝钢在内的相当多中国企业在境内外借入美元债务，以降低财务成本。不过随着美国近期结束量化宽松，美元汇率开始走强，且年内美国有望开始升息周期，美元债务的成本将会上升。

宝钢控股子公司宝信软件公告称，拟定向增发至多3,685.2万A股，募集资金至多11.8亿元，发行底价为32.02元/股。宝钢股份为避免其股份被摊薄，将按其持股份额以现金认购增发的股份。增发所募资金将用于建设宝之云大型互联网数据中心三期工程。

宝钢股份目前持有宝信软件约55.5%股份。宝信软件自去年底开始持续停牌，上一交易日收报33.5元。

宝钢股份周五收报6.63元，跌0.16元或2.36%。（完）

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