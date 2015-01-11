中国个股：太平洋证券拟公开配股募资至多120亿元，用于补充资本金

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透上海1月11日 - 中国中型券商--太平洋证券股份有限公司 周六公告称，拟按每10股配售不超过3股的比例向所有股东配股筹资，配股募集资金总额不超过120亿元人民币，用于公司补充资本金，补充营运资金及扩大公司业务规模。
公告指出，配股价格将根据刊登配股发行公告前A股市场交易的情况以及公司股票二级市场价格，在不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折 扣法确定。
若以目前公司总股本35.3亿股测算，其配股数量将不超过约10.59亿股。
中国证监会已要求国内券商制定未来三年资本补充规划，相当多券商近期陆续出台股权融资计划，例如中信证券 和海通证券 计划增发H股，华泰证券 和广发证券 也已公布H股发行计划。
太平洋证券周五收报13.55元，过去一个月累计涨0.7%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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