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亚洲 | 2015年 1月 11日 星期日 19:02 BJT

中国个股：太平洋证券拟公开配股募资至多120亿元，用于补充资本金

路透上海1月11日 - 中国中型券商--太平洋证券股份有限公司 周六公告称，拟按每10股配售不超过3股的比例向所有股东配股筹资，配股募集资金总额不超过120亿元人民币，用于公司补充资本金，补充营运资金及扩大公司业务规模。

公告指出，配股价格将根据刊登配股发行公告前A股市场交易的情况以及公司股票二级市场价格，在不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折 扣法确定。

若以目前公司总股本35.3亿股测算，其配股数量将不超过约10.59亿股。

中国证监会已要求国内券商制定未来三年资本补充规划，相当多券商近期陆续出台股权融资计划，例如中信证券 和海通证券 计划增发H股，华泰证券 和广发证券 也已公布H股发行计划。

太平洋证券周五收报13.55元，过去一个月累计涨0.7%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站　here (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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