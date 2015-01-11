中港个股：招商证券料去年净利增50-70%，中信和海通净利增幅更佳

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透上海1月11日 - 中国大型券商公布喜人业绩，招商证券 周六发布业绩预增公告称，预计公司2014年净利同比增长50-70%。而中信证券 和海通证券 公布的月度财务数据显示，去年两公司净利亦将取得不错成长，初步估计有七成以上增幅。
招商证券公告解释净利大幅增长的主要原因是：国内证券市场交投活跃，各项业务快速 发展，经纪业务手续费收入、自营业务收入、利息收入、投资银行业务收入、资产管理业务收入同比均有较大增长。不过，招商证券决定对旗下子公司博时基金的长期股权投资计提资产减值准备6.61亿元，将直接计入2014年损益。
2013年招商证券实现净利22.32亿元，每股收益0.479元。
中信证券 公告显示，去年12月公司母公司实现净利9.44亿元，加上三家子公司后，合并报表实现净利12.69亿元。粗略估算，中信证券去年合并净利润97.6亿元，同比增幅逾八成。
而海通证券 公告，12月母公司层面实现净利7.35亿元，加上海通资产管理公司后，合并报表净利为9.14亿元。粗略估算，2014年海通证券全年合并净利为74.3亿元，同比增幅超过七成。
宏源证券 周六亦公布2014年业绩快报，当年实现净利19.34亿元，同比增长57.6%，基本每股收益0.49元。
中国A股市场去年摆脱长达六年的熊市周期而一举翻身，全年累计升幅近53%，成为全球主要股市中表现最好的市场。业务结构与股市牛熊密切相关的券商，业绩大幅增长亦在情理之中，券商股成为近期表现最好的板块之一。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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