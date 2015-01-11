《美股一周展望》汽油便宜和假日销售或推动零售商类股上涨

路透纽约1月9日 - 投资者一心希望汽油价格下跌，能让消费者将更多的钱花在衣服和其他零售商品上。这种情况究竟有没有兑现，未来两周将会得到答案。

接下来几周在迎来第四季财报季的同时，也是一年里零售商发布获利预期的高峰期之一。第四季包含了关键的假日购物季。

周一零售业会议ICR Xchange将在佛罗里达州奥兰多开幕，这次会议将受到特别关注。

分析师预计Lululemon Athletica 、Big Lots 和Guess 等与会公司将会提供有关假日购物趋势的情况，并讨论2015年的商业前景，有些公司可能还会公布最新财测。

从初步情况来看，还算正面，本周许多零售商公布12月销售强劲。J.C. Penney 、American Eagle Outfitters 和Aeropostale 全都录得强劲的销售成绩，只有梅西百货(Macy's) 让人失望。

下周会议将涌现的海量市场评论将可能为零售业前景增添色彩。尽管J.C. Penney销售情况稳健，但还是宣布将关闭部分门店，而处于困境中的服装零售商Wet Seal 本周则称将裁员3,700人。很明显，零售企业的命运各不相同，有好有坏。

“大家现在肯定押注波动性。资金在进场，赌的都是波动性，”Bright Trading LLC的市场结构主管Dennis Dick说。“如果你追求的是这些，风险将会大得多。”

据期权分析公司Trade Alert的数据，SPDR标普零售上市交易基金(ETF) 的30天期平价隐含波动率目前位于19%，比过去52周90%的数据都高，这个指标衡量的是前述ETF大幅波动的风险。

尽管零售商的初步业绩乐观，但投资者现在都在琢磨，零售股估值是不是已经变得过高。

Mutual Fund Store的投资总监Chris Bouffard说，零售板块“感觉有点过了”，“对于主流消费者是否真的认为汽油价格下跌真能持续为他们省出一笔钱来，我无法做出确切的判断。”

据ETF.com的数据，精选非必需消费股SPDR基金(Consumer Discretionary Select SPDR fund) 今年迄今流入了2.7887亿美元。而SPDR标普零售股ETF 却流出了4,109万美元，该基金周四收于纪录高位。

随着SPDR标普零售板块ETF价格接近纪录高点97.15美元，一些人于是指望通过期权市场来保护投资免受损失。

散户经纪商TD Ameritrade的首席市场策略师J.J. Kinahan称，过去几天，对1月到期、行权价在95美元的XRT看跌期权的买盘增加，几支零售商股的看跌期权也出现买盘增加的类似情况。

“他们未必是想抛掉这些股票，因为业绩还是看好的，他们这么做只是出于自我保护的目的，”Kinahan说。(完)