CFTC报告：CBOT大豆期货1月6日持仓报告(表)

标题新闻：日本财务大臣麻生太郎称全球经济在改善前景更光明，但不能自满因美国政策存不确定性
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路透1月9日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月6日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(609,763口)
189,512 157,103 73,977 305,406 260,862 568,895 491,942 40,868 117,821
较12月30日变动(未平仓合约：增加3,100口)
4,738 2,554 -1,989 1,968 3,894 4,717 4,459 -1,617 -1,359
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.1 25.8 12.1 50.1 42.8 93.3 80.7 6.7 19.3
各类交易商数量(总计为577家)
124 203 161 132 187 365 471(完) (编译 白云; 审校 李春喜)
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路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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