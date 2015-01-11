德国社会：汉堡早邮报办公楼被人纵火，疑与刊登查理周刊漫画有关

路透柏林1月11日 - 据警方周日称，德国《汉堡早邮报》(Hamburger Morgenpost)的办公楼成为纵火袭击的目标，两名嫌犯被捕。

像其他许多德国报纸一样，在法国讽刺漫画杂志《查理周刊》(Charlie Hebdo)周三遭枪袭后，汉堡早邮报也刊登了该杂志的漫画。

警方发言人称，晚上有人将纵火装置扔入汉堡早邮报的办公楼，楼内有文件被烧毁。犯罪现场的两名嫌疑人因行踪可疑被捕。