德国社会：汉堡早邮报办公楼被人纵火，疑与刊登查理周刊漫画有关

标题新闻：日本财务大臣麻生太郎称全球经济在改善前景更光明，但不能自满因美国政策存不确定性
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路透柏林1月11日 - 据警方周日称，德国《汉堡早邮报》(Hamburger Morgenpost)的办公楼成为纵火袭击的目标，两名嫌犯被捕。
像其他许多德国报纸一样，在法国讽刺漫画杂志《查理周刊》(Charlie Hebdo)周三遭枪袭后，汉堡早邮报也刊登了该杂志的漫画。
警方发言人称，晚上有人将纵火装置扔入汉堡早邮报的办公楼，楼内有文件被烧毁。犯罪现场的两名嫌疑人因行踪可疑被捕。
汉堡早邮报在其网站上称，纵火发生时办公楼里没有人。该报还称，这起纵火案是否与法国查理周刊枪击案有关，仍在调查中。(完) (编译 白云; 审校 李春喜)
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路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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