纽约期市：ICE期棉连涨第三日，受棉纺厂买兴和美元下跌支撑

标题新闻：本周美国活跃钻机增加九座至712座，为2015年4月来最多，连增17周－贝克休斯
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路透纽约1月9日 - 期棉周五连续第三天上涨，创下六周来最强劲的周线涨幅，因棉纺厂继续以相对较低的价格买入棉花，且美元下跌带来一些支撑。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 涨0.20美分，或0.3%，报每磅60.76美分。周线上涨2%，为11月28日止当周以来最大周度涨幅。
Carolinas Cotton Growers Cooperative总裁兼执行长Michael Quinn说，棉纺厂买兴是周五期棉温和上涨的原因之一。
他还指出，卖家实在也没有什么大幅抛售的动力，这或许也带来了支撑。
此外，美元指数 于六日来首次下跌，给期棉带来一些提振。
交易商在继续等待美国农业部下周一公布全球农产品供需报告。(完)
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(编译 白云; 审校 李春喜)
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100