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市场报道 | 2015年 1月 11日 星期日 16:12 BJT

纽约期市：ICE期棉连涨第三日，受棉纺厂买兴和美元下跌支撑

路透纽约1月9日 - 期棉周五连续第三天上涨，创下六周来最强劲的周线涨幅，因棉纺厂继续以相对较低的价格买入棉花，且美元下跌带来一些支撑。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 涨0.20美分，或0.3%，报每磅60.76美分。周线上涨2%，为11月28日止当周以来最大周度涨幅。

Carolinas Cotton Growers Cooperative总裁兼执行长Michael Quinn说，棉纺厂买兴是周五期棉温和上涨的原因之一。

他还指出，卖家实在也没有什么大幅抛售的动力，这或许也带来了支撑。

此外，美元指数 于六日来首次下跌，给期棉带来一些提振。

交易商在继续等待美国农业部下周一公布全球农产品供需报告。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 白云; 审校 李春喜)
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