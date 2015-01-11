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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 06:47 BJT

《全球汇市》非农就业报告令美元多头深感失望，日圆上扬

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1859 1.1839 +0.17 -1.97 1.2097

美元/日圆 118.31 118.50 -0.16 -1.14 119.68

欧元/日圆 140.30 140.29 +0.01 -3.09 144.78

美元/瑞郎 1.0124 1.0140 -0.16 +1.84 0.9941

英镑/美元 1.5187 1.5158 +0.19 -2.48 1.5573

美元/加元 1.1851 1.1866 -0.13 +2.01 1.1618

澳元/美元 0.8216 0.8200 +0.20 +0.59 0.8168

新西兰元/美元 0.7856 0.7835 +0.27 +0.76 0.7797

澳元/日圆 97.200 97.170 +0.03 -0.56 97.750

新西兰元/日圆 92.940 92.840 +0.11 -0.40 93.310

英镑/日圆 179.68 179.62 +0.03 -3.59 186.38

澳元/新西兰元 1.0450 1.0455 -0.05 -0.18 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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