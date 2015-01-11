《全球汇市》非农就业报告令美元多头深感失望，日圆上扬

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1859 1.1839 +0.17 -1.97 1.2097
美元/日圆 118.31 118.50 -0.16 -1.14 119.68
欧元/日圆 140.30 140.29 +0.01 -3.09 144.78
美元/瑞郎 1.0124 1.0140 -0.16 +1.84 0.9941
英镑/美元 1.5187 1.5158 +0.19 -2.48 1.5573
美元/加元 1.1851 1.1866 -0.13 +2.01 1.1618
澳元/美元 0.8216 0.8200 +0.20 +0.59 0.8168
新西兰元/美元 0.7856 0.7835 +0.27 +0.76 0.7797
澳元/日圆 97.200 97.170 +0.03 -0.56 97.750
新西兰元/日圆 92.940 92.840 +0.11 -0.40 93.310
英镑/日圆 179.68 179.62 +0.03 -3.59 186.38
澳元/新西兰元 1.0450 1.0455 -0.05 -0.18 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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