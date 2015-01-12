澳洲数据：12月整体招聘广告较上月增加1.8%，连增第七个月--ANZ调查

12月互联网招聘广告数量增加1.8%，但报纸招聘广告罕见地增加了3%。

澳新银行首席经济学家Warren Hogan说：“好消息是经济持续带来新的就业机会。”

“坏消息是这还不足以吸收掉新涌入的劳动力，此外一些行业还在减员。”

目前澳洲公布的官方失业率在6.3%，最近几个月该数据普遍较为波动，因澳洲统计局的调查遇到困难，导致数据失真。

官方12月就业数据将于周四公布，预计就业人口略微增长3,800人，而11月意外强劲增加4.27万人。(完)