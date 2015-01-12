澳洲数据：12月整体招聘广告较上月增加1.8%，连增第七个月--ANZ调查

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
12月互联网招聘广告数量增加1.8%，但报纸招聘广告罕见地增加了3%。
澳新银行首席经济学家Warren Hogan说：“好消息是经济持续带来新的就业机会。”
“坏消息是这还不足以吸收掉新涌入的劳动力，此外一些行业还在减员。”
目前澳洲公布的官方失业率在6.3%，最近几个月该数据普遍较为波动，因澳洲统计局的调查遇到困难，导致数据失真。
官方12月就业数据将于周四公布，预计就业人口略微增长3,800人，而11月意外强劲增加4.27万人。(完)
(编译 龚芳/孙茉莉; 审校 于春红)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。