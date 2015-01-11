澳新经济指标预测--1月12日-1月19日****

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月12日当周 1月12日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 12月 -- -5.4% 网上招聘广告 -- +0.9% 0030 澳洲房屋融资 11月 +2.0% +0.3% 投资性房屋融资 -- +1.0% 1月13日(二) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +3.3% 1月14日(三) 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.5% 1月14-15日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 12月 -- +3.3% (较上年同期) -- +6.0% 1月15日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 12月 增加0.38 增加4.27 全职就业人口(万人) -- 增加0.18 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 6.3% 6.3% 1月16日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 12月 -- 63.8% 1月19日当周 1月19日(一) 2100 新西兰NZIER企业信心 第四季 -- 净19.0% 新西兰NZIER产能利用率指数 -- 90.6%(完)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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