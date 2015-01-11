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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 07:17 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月12日至1月19日

汤森路透1月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

    公布时间          业绩季度及公司名称                         代码                           
                                                     
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    1月12日     AMC    Q4 2014 美国铝业(Alcoa)                   
    1月13日     AMC    Q4 2014 CSX Corp                          
    1月13日     AMC    Q2 2015 Linear Technology Corp            
    1月14日   12:00    Q4 2014 摩根大通                          
    1月14日   13:00    Q4 2014 富国银行(Wells Fargo)             
    1月15日   12:00    Q4 2014 美国银行(Bank of America)         
    1月15日     AMC    Q4 2014 贝莱德(BlackRock)                 
    1月15日     BMO    Q4 2014 花旗(Citigroup)                   
    1月15日     BMO    Q4 2014 Fastenal Co                       
    1月15日     AMC    Q4 2014 英特尔(Intel)                     
    1月15日     BMO    Q4 2014 Lennar Corp                       
    1月15日     AMC    Q4 2014 People's United Financial Inc     
    1月15日     BMO    Q4 2014 PPG Industries Inc                
    1月15日     BMO    Q4 2014 嘉信理财(Charles Schwab)          
    1月15日     AMC    Q4 2014 斯伦贝谢(Schlumberger)            
    1月16日     BMO    Q4 2014 Comerica Inc                      
    1月16日     BMO    Q4 2014 高盛(Goldman Sachs)               
    1月16日     BMO    Q4 2014 PNC Financial Services Group Inc  
    1月16日     BMO    Q4 2014 SunTrust Banks Inc                

    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
      
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王颖；审校 于春红)
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