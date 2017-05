《美国上市公司业绩公布日程表》--1月12日至1月19日

汤森路透1月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司: 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 1月12日 AMC Q4 2014 美国铝业(Alcoa) 1月13日 AMC Q4 2014 CSX Corp 1月13日 AMC Q2 2015 Linear Technology Corp 1月14日 12:00 Q4 2014 摩根大通 1月14日 13:00 Q4 2014 富国银行(Wells Fargo) 1月15日 12:00 Q4 2014 美国银行(Bank of America) 1月15日 AMC Q4 2014 贝莱德(BlackRock) 1月15日 BMO Q4 2014 花旗(Citigroup) 1月15日 BMO Q4 2014 Fastenal Co 1月15日 AMC Q4 2014 英特尔(Intel) 1月15日 BMO Q4 2014 Lennar Corp 1月15日 AMC Q4 2014 People's United Financial Inc 1月15日 BMO Q4 2014 PPG Industries Inc 1月15日 BMO Q4 2014 嘉信理财(Charles Schwab) 1月15日 AMC Q4 2014 斯伦贝谢(Schlumberger) 1月16日 BMO Q4 2014 Comerica Inc 1月16日 BMO Q4 2014 高盛(Goldman Sachs) 1月16日 BMO Q4 2014 PNC Financial Services Group Inc 1月16日 BMO Q4 2014 SunTrust Banks Inc 如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王颖;审校 于春红)