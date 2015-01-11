更新版1-路透调查：美国多数大型投行预计美联储今年6月前升息

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路透纽约1月9日 - 许多美国大型投行的分析师仍然认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年6月前升息，即便原油价格挫至五年低点且薪资增长仍然疲弱。

路透周五进行的调查显示，20家与美联储有直接业务往来的初级交易商中，13家预期6月前首次升息。除了三家之外，其他受访者均认为2015年至少升息两次。

美联储上一次升息还是在2006年，自2007-2008年金融危机以来就一直把利率目标保持在近零水准。

劳工部周五公布的数据显示，虽然12月非农就业岗位增加了25.2万个，但平均时薪却意外下降了0.2%。

薪资保持2007-2009年经济衰退以来的增长乏力势头。在过去一年中，薪资仅增长1.7%，是2012年10月以来最小的12个月增幅。

然而，该数据基本上未影响分析师的看法。

“对于名义薪资增长较弱的关注，掩盖了实质薪资增速已达到逾一年来最快水平的事实，”Scotiabank的资本市场经济研究主管Derek Holt表示。

劳工部表示，11月实质平均周薪上升0.9%。该数据考虑了工时的增长。

“虽然可能有人认为名义薪资增长疲弱会阻碍消费支出，但整体通胀的急剧下降意味着实质收入增长保持强劲，上月可能稳健增长了0.7%，”摩根大通的分析师Michael Feroli在报告中写道。

尽管油价自2014年6月以来下跌了50%，但16家初级交易商中，有12家预计美联储不会只因油价下跌这一个因素就改变6月前升息的计划。

联邦基金利率期货走势显示，市场预期美联储不会那么早升息。据芝加哥商业交易所(CME Group)美联储观察(Fed Watch)，市场预期9月才会开始升息，而且在非农就业数据公布后调降了届时升息的可能性。

21家初级交易商的预期中值显示，今年底联邦基金利率预计为0.875%，略低于2014年12月调查的估值。据12月17日的最新预估，美联储决策者去年12月的预期中值认为，2015年底利率将为1.13%。

本次调查预估中值显示，2016年底联邦基金利率将为2.25%，低于去年12月时预估的2.5%。(完)