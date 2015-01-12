金砖国家：1月9日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透1月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月9日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨0.26%，报961.74点。
中国股市：沪综指大幅震荡收跌，经济数据不佳致权重股上攻无果
香港股市：连涨第三日，因内地放松政策预期重燃
中国汇市：大行结汇推升人民币收于一周高位，CPI数据影响有限
============================================================================
巴西股市：跌幅在拉美股市居前，受到电力股以及美股下滑的拖累。巴西电力传输商股价重挫，持久的乾旱导致水力发电价格大涨，引发对电力传输商成本的疑虑。Bovespa指数 收跌2.21%，至48,840.25点。
拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索上涨，因美国12月平均时薪意外下滑
============================================================================
南非股市：收跌，中止三日连涨。投资人将Shoprite、Aspen Pharmacare和其他指数权重股最近的涨势获利了结。指标Top-40绩优股指数 下跌1.55%至42,994.58点。综合指数 跌1.3%，至48,950.50点。
南非汇市：兰特兑美元触及今年最高水平，因美国就业数据提振全球经济前景
============================================================================
印度股市：连续第二日上涨，Infosys公布12月季度获利优于预期之后股价大涨5%，提振了大盘。但指数周线跌逾3%，为四周内最大跌幅，因油价下滑持续对新兴市场构成压力。指标BSE指数 收高0.67%至27,458.38点，周线跌幅1.54%。NSE指数 收升0.61%，报8,284.50点，但周线跌1.3%。
印度汇市：卢比兑美元 收升，报62.3250/3350，多数亚洲货币上涨以及国内股市上扬，为卢比提供助力。上一交易日收盘报62.67/68。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收低3.62%，报782.620点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.34%，报429.13点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌2.07%，报61.5500卢布；卢布兑欧元 跌0.91%，报72.2510卢布。(完) (整理 李婷仪 审校 张荻)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。