金砖国家：1月9日股汇市收盘纵览

路透1月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月9日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.26%，报961.74点。

中国股市：沪综指大幅震荡收跌，经济数据不佳致权重股上攻无果

香港股市：连涨第三日，因内地放松政策预期重燃

中国汇市：大行结汇推升人民币收于一周高位，CPI数据影响有限

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巴西股市：跌幅在拉美股市居前，受到电力股以及美股下滑的拖累。巴西电力传输商股价重挫，持久的乾旱导致水力发电价格大涨，引发对电力传输商成本的疑虑。Bovespa指数 收跌2.21%，至48,840.25点。

拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索上涨，因美国12月平均时薪意外下滑

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南非股市：收跌，中止三日连涨。投资人将Shoprite、Aspen Pharmacare和其他指数权重股最近的涨势获利了结。指标Top-40绩优股指数 下跌1.55%至42,994.58点。综合指数 跌1.3%，至48,950.50点。

南非汇市：兰特兑美元触及今年最高水平，因美国就业数据提振全球经济前景

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印度股市：连续第二日上涨，Infosys公布12月季度获利优于预期之后股价大涨5%，提振了大盘。但指数周线跌逾3%，为四周内最大跌幅，因油价下滑持续对新兴市场构成压力。指标BSE指数 收高0.67%至27,458.38点，周线跌幅1.54%。NSE指数 收升0.61%，报8,284.50点，但周线跌1.3%。

印度汇市：卢比兑美元 收升，报62.3250/3350，多数亚洲货币上涨以及国内股市上扬，为卢比提供助力。上一交易日收盘报62.67/68。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收低3.62%，报782.620点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.34%，报429.13点。