《焦点》俄罗斯评级可能将重回垃圾级，经济前景再受打击

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
“我们将(与评级机构)沟通，解释经济情况，”他对记者表示。“我认为，外国的理解有时会与实际情况有偏差。”
油价反弹或者取消制裁都可能起到缓解作用。但穆迪12月22日表示，预计“评级上调压力有限”，但若油价保持在“当前水准”，则预计会下调评级。
在此之后，原油期货价格又大跌10美元。
**恐致资本流出及退出投资指数**
若穆迪和标普调降俄罗斯评级至垃圾级，产生的影响将最大，因为这会导致俄罗斯退出巴克莱的全球综合指数(Global Aggregate index)。全球大约有2万亿美元的投资追踪该指数。
再加上卢布和硬通货计价的主权和公司债，俄罗斯占有0.7%的权重，巴克莱估计规模在1,400亿美元。
专注于新兴市场的基金不会受到太大影响，因为多数新兴市场指数都包括非投资级信贷。但摩根大通表示，可能将俄罗斯从其新兴市场货币债券GBI-EM指数的投资级中撤出。约有50-70亿美元的投资追踪该投资级指数。
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。