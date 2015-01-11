《焦点》俄罗斯评级可能将重回垃圾级，经济前景再受打击

“我们将(与评级机构)沟通，解释经济情况，”他对记者表示。“我认为，外国的理解有时会与实际情况有偏差。”

油价反弹或者取消制裁都可能起到缓解作用。但穆迪12月22日表示，预计“评级上调压力有限”，但若油价保持在“当前水准”，则预计会下调评级。

在此之后，原油期货价格又大跌10美元。

**恐致资本流出及退出投资指数**

若穆迪和标普调降俄罗斯评级至垃圾级，产生的影响将最大，因为这会导致俄罗斯退出巴克莱的全球综合指数(Global Aggregate index)。全球大约有2万亿美元的投资追踪该指数。

再加上卢布和硬通货计价的主权和公司债，俄罗斯占有0.7%的权重，巴克莱估计规模在1,400亿美元。