《焦点》俄罗斯评级可能将重回垃圾级，经济前景再受打击

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
许多国外基金，包括那些追踪巴克莱指数的基金，已出脱俄罗斯部位，而透过信用违约交换合约(credit default swaps;CDS)为俄罗斯债券敞口保险的成本，已高过于巴基斯坦和黎巴嫩这些评等为垃圾级的国家。
“俄罗斯信用已经反映了三次降评。然而，如果真的降至垃圾级，会有更多的兵败如山倒，”美银/美林东欧、中东及非洲地区(EEMEA)债券和策略主管David Hauner表示。
美银/美林有关CDS价差和评等比较的研究显示，调降一个级距至垃圾级，通常会引起债券和CDS价差增加40-60个基点。
俄罗斯主权债收益率较美债高出630个基点 ，接近伊拉克和安哥拉的水平。该水平较一年前高出400个基点，且是新兴市场债券指数(EMBIG)中其他投资级信贷所付出平均溢价的两倍多。
“对(投资级的损失)一定会有一些反应，”法国巴黎银行新兴债券主管David Spegel表示。“一些人持有，并且无视事件风险，一直到发现投资级信贷如今已成垃圾，他们必须摆脱它。”
对那些借款成本不断升高的公司来说，降评将是一大问题，这从债券价差自2014年1月以来增加一倍可以看出，而且可能还会进一步增加。
今年约有1,000亿美元的公司债将到期。
“可能的降评或许会加剧俄罗斯公司债的压力，与其说和降评本身有关，还不如说是机构投资人对债券部位有更多的限制，”Chatellier表示。(完) (编译 张荻/龚芳/李爽/戴素萍 审校 杜明霞/许娜/李婷仪)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。