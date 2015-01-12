《焦点》俄罗斯评级可能将重回垃圾级，经济前景再受打击

许多国外基金，包括那些追踪巴克莱指数的基金，已出脱俄罗斯部位，而透过信用违约交换合约(credit default swaps;CDS)为俄罗斯债券敞口保险的成本，已高过于巴基斯坦和黎巴嫩这些评等为垃圾级的国家。

“俄罗斯信用已经反映了三次降评。然而，如果真的降至垃圾级，会有更多的兵败如山倒，”美银/美林东欧、中东及非洲地区(EEMEA)债券和策略主管David Hauner表示。

美银/美林有关CDS价差和评等比较的研究显示，调降一个级距至垃圾级，通常会引起债券和CDS价差增加40-60个基点。

俄罗斯主权债收益率较美债高出630个基点 ，接近伊拉克和安哥拉的水平。该水平较一年前高出400个基点，且是新兴市场债券指数(EMBIG)中其他投资级信贷所付出平均溢价的两倍多。

“对(投资级的损失)一定会有一些反应，”法国巴黎银行新兴债券主管David Spegel表示。“一些人持有，并且无视事件风险，一直到发现投资级信贷如今已成垃圾，他们必须摆脱它。”

对那些借款成本不断升高的公司来说，降评将是一大问题，这从债券价差自2014年1月以来增加一倍可以看出，而且可能还会进一步增加。

今年约有1,000亿美元的公司债将到期。

“可能的降评或许会加剧俄罗斯公司债的压力，与其说和降评本身有关，还不如说是机构投资人对债券部位有更多的限制，”Chatellier表示。(完) (编译 张荻/龚芳/李爽/戴素萍 审校 杜明霞/许娜/李婷仪)