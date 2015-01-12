中国证券：保监会并未叫停险资向券商融资融券业务提供资金--报载

报导称，这次小范围召集保险资产管理公司负责人开会的是保监会资金运用部交易处。从上述会议传来的消息显示，截至2014年底，保险资金参与证券公司两融业务的实际规模为387亿元人民币。也就是说，在目前1万亿元左右的两融盘中，保险资金的占比不足4%。 一位保险投资圈人士分析，之所以尚未形成规模，一方面是因为仍在试点起步阶段，另一方面是从保险机构融资的成本相比银行要高。有投行人士粗略统计，券商从银行融资的资金成本大致在5.8%至6.2%之间，而从保险机构融资的成本约6.5%至7%。

“我们认为，市场对于此次传闻的反应过度了。”受访的多位保险资管人士向记者表示，一来，目前保险资产管理公司与券商两融业务的合作规模有限；二来，总体上风险可控，即使投资两融也是投收益权的优先级，有劣后资金当安全垫。 一位保险投资圈人士分析道，风险可控的原因还有：一是客户进行抵押的股票，都必须是优质蓝筹；二是股票打折抵押，目前一般为市值的七折；三是双重保险，除客户抵押外，券商作为担保人也要承担风险，一旦有损失，在扣除客户的抵押外，券商要填补后续亏空。因此，除非市场大跌，否则保险资金输血给券商，对保险机构的风险并不大。 但需指出的是，随着保险资产管理公司的拳头产品“债权计划”处于饱和状态，且同质化竞争加剧，保险资产管理公司寻求创新的意愿日趋强烈，其中就包括与券商在两融业务上的合作有逐渐加大趋势。加之大盘近来一路飙涨，潜在风险不容忽视，加强风险管控便成了当务之急。 因此，有业内人士分析，虽然保监会目前并没有直接叫停保险资产管理公司与券商两融业务的合作，但不排除后续对此进行适度的“窗口指导”，对这一创新业务进行规范，避免未来此类风险敞口的增大。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)