中国证券：12月投资者信心指数创历史新高，逾六成投资者看涨A股

投保基金编制的“中国证券投资者信心指数”以月为单位，从国内经济基本面、国内经济政策、国际经济和金融环境、股票估值指标、大盘乐观指标、大盘反弹指标、大盘抗跌指标、买入指标八个指标进行描述。该指数数值介于0至100之间，指数大于50表示投资者信心整体偏向乐观，数值越高表示信心越强；反之表示投资者信心整体偏向悲观。 去年12月的调查数据显示，A股市场投资者信心指数达到71.2，相比此前高点，即2014年9月和11月的70.5上升1.0%，再创历史新高。 投保基金针对该调查数据出具的分析报告认为，去年12月的中央经济工作会议及中央一号文件成为市场焦点，在强烈改革预期、流动性继续宽松和监管层对于操纵市场行为打击力度不断增大的背景下，国企改革、“一带一路”等政策红利不断释放，改革预期和流动性宽裕不断提升投资者对A股估值水平的认可，以券商、银行为代表的蓝筹股强势上涨对大盘形成有力支撑，是促成投资者信心指数再创历史新高的重要原因。 事实上，从去年6月开始，投资者信心指数就已重回乐观区间，并持续高位运行。 值得注意的是，投资者国内经济政策指数和大盘乐观指数均已升至2008年4月该指数体系创立以来的最高值。投资者对国内经济基本面的信心也保持稳定，有约半数投资者认为国内经济基本面对未来三个月的股市会产生有利影响。 与此同时，去年12月的大盘乐观指数、大盘反弹指数分别为77.6和60.3，环比上升4.1和3.8；投资者认为上证综指在未来1个月、3个月会上涨的均超过六成，达到60.2%和62.9%；62.6%的投资者表示看好未来6个月的中国股市。 报告还显示，占比48.2%的投资者表示未来3个月内将考虑增加股票投资，约三成投资者选择维持现有投资资金量。 尽管投资者信心呈现高涨势头，但随着股指节节攀高，投资者对股票估值、大盘抗跌程度的判断开始趋向谨慎。报告显示，去年12月的股票估值指数回调十分明显，由当年11月的73.2下降10.4至62.8，有39.5%的投资者认为中国股票价格低于其真实价值或合理投资价值，另有25.9%投资者认为“差不多”。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)