欧洲经济指标预测--2015年1月12日-19日****

东南亚股市：新加坡股市创下21个月收盘高位，其它股市收平或收跌

路透5月9日 - 新加坡股市周二连续第三日收升，创下21个月收盘高 位，受银行股涨势扶助。其它东南亚股市则介于收平和下滑之间，市场缺 乏交投诱因。 亚洲股市小幅下滑，法国总统大选结束后投资者在寻找下一个市场催 化剂。 “经济数据清淡的背景下，亚洲市场在等待韩国大选结果，”华侨银 行在一份报告中写道。 韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续 前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。若 无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜(北韩)采取温和方式，希 望对有影响力的家族式企业进行改革，并提高财政支出以创造就业。 在新加坡股市，金融股帮助指标股指创下2015年7月来最高收位。 华侨银行 收高1.6%，之前该行公布季度获利增长14%，与星展集团控股<DBSM. SI>和大华银行业绩相仿。 印尼股市 稍稍收跌，止住三日连涨态势，盘中一度触及纪录高位。 能源股跌幅居