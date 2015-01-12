欧洲经济指标预测--2015年1月12日-19日****

路透基点：台湾银行为润泰全球50亿台币联贷展开筹组--TRLPC
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月12日当周 1月12日(一) 无 1月13日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 12月 +0.30% +0.9% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.1% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 11月 +0.1% -0.1% (经工作日调整，较上年同期) -2.7% -3.0% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.1% -0.3% (较上年同期) +0.7% +1.0% 零售物价指数(RPI) (较前月) +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.6% +2.0% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.6% +2.0% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 12月 -3.0% -1.0% (较上年同期) -11.7% -8.8% 产出物价(较前月) -0.3% +0.2% (较上年同期) -0.4% -0.1% 核心产出物价(较前月) -0.1% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.4% 1月14日(三) 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 11月 -- 赤字9 0745 法国HICP(较前月) 12月终值 持平 -0.2% (较上年同期) 持平 +0.4% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 持平 持平 (较上年同期) 持平 持平 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (上年同期) -0.1% -0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 持平 +0.1% (较上年同期) -0.8% +0.7% 1月15日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 正10 正13 0900 德国全年国内生产总值(GDP) 12个月 +1.4% +0.1% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 11月 顺差196 顺差240 1月16日(五) 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 11月 -- 赤字847 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 -- +0.3% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 -0.1% -0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.4% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 1月19日当周 1月19日(一) 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.6% 0900 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 11月 -- 盈余205 未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余306 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 530 (完)
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
路透5月9日 - 新加坡股市周二连续第三日收升，创下21个月收盘高 位，受银行股涨势扶助。其它东南亚股市则介于收平和下滑之间，市场缺 乏交投诱因。 亚洲股市小幅下滑，法国总统大选结束后投资者在寻找下一个市场催 化剂。 “经济数据清淡的背景下，亚洲市场在等待韩国大选结果，”华侨银 行在一份报告中写道。 韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续 前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。若 无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜(北韩)采取温和方式，希 望对有影响力的家族式企业进行改革，并提高财政支出以创造就业。 在新加坡股市，金融股帮助指标股指创下2015年7月来最高收位。 华侨银行 收高1.6%，之前该行公布季度获利增长14%，与星展集团控股<DBSM. SI>和大华银行业绩相仿。 印尼股市 稍稍收跌，止住三日连涨态势，盘中一度触及纪录高位。 能源股跌幅居
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f