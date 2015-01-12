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市场报道 | 2015年 1月 12日 星期一 08:09 BJT

****欧洲经济指标预测--2015年1月12日-19日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值         
 
        
    1月12日当周
    
    1月12日(一)
    无  
    
    1月13日(二)          
    0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)        12月        +0.30%      +0.9%
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)                 12月           --       -0.7%
                               (较上年同期)                            --       -1.1%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)             11月         +0.1%      -0.1% 
                  (经工作日调整，较上年同期)                         -2.7%      -3.0%
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                12月         +0.1%      -0.3%
                             (较上年同期)                            +0.7%      +1.0%
              零售物价指数(RPI) (较前月)                             +0.1%      -0.2%
                            (较上年同期)                             +1.6%      +2.0%
              扣除抵押贷款的RPI(较前月)                              +0.1%      -0.2%
                           (较上年同期)                              +1.6%      +2.0%
    0930  英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)       12月         -3.0%      -1.0%
                                     (较上年同期)                   -11.7%      -8.8%
                                 产出物价(较前月)                    -0.3%      +0.2%
                                     (较上年同期)                    -0.4%      -0.1%
                             核心产出物价(较前月)                    -0.1%      +0.5%
                                     (较上年同期)                    +1.2%      +1.4%
    
    1月14日(三)          
    0745  法国经常帐收支(亿欧元)                        11月           --       赤字9
    0745  法国HICP(较前月)                          12月终值          持平      -0.2%
                  (较上年同期)                                        持平      +0.4%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         12月终值          持平      持平
                                   (较上年同期)                       持平      持平
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      持平      持平
                                        (上年同期)                    -0.1%     -0.1%
    1000  欧元区工业生产(较前月)                       11月           持平      +0.1%
                     (较上年同期)                                     -0.8%     +0.7%
    
    1月15日(四)          
    0001  英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              12月          正10       正13
    0900  德国全年国内生产总值(GDP)                   12个月         +1.4%      +0.1%
    1000  欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整)          11月        顺差196   顺差240   
    
    1月16日(五)          
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           12月终值          持平       持平
                             (较上年同期)                            +0.2%      +0.2%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       +0.1%      +0.1% 
                                  (较上年同期)                       +0.1%      +0.1%
    0745  法国年内迄今预算(亿欧元)                     11月           --      赤字847
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                     11月           --        +0.3%
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      12月终值       -0.1%      -0.2%
                                    (较上年同期)                     -0.2%      -0.2%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                         +0.4%      -0.1%
                                (较上年同期)                         +0.8%      +0.7% 
 
    1月19日当周  

    1月19日(一)     
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                  12月           --        -0.7%
                             (较上年同期)                             --        -1.6%
    0900  欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                11月          --      盈余205
              未经季节调整经常帐(亿欧元)                              --      盈余306
              直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                         --          530 
    (完)
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