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市场报道 | 2015年 1月 12日 星期一 08:20 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月12日-1月19日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月12日当周

1月12日(一)

1500 美国就业趋势 12月 -- 123.2

1月13日(二)

1230 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 98.10

1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 11月 485.0 483.4

1500 美国IBD经济乐观指数 1月 -- 48.4

1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 盈余100 赤字568

1月14日(三)

1330 美国进口价格(较前月) 12月 -2.9% -1.5%

出口价格(较前月) -1.0% -1.0%

1330 美国零售销售(较前月) 12月 持平 +0.7%

扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 +0.5%

1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.2% +0.2%

1月15日(四)

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 5.00 -3.58

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 -- 29.4

一周初请失业金人数四周均值(万人) -- 29.050

一周续请失业金人数(万人) -- 245.2

1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.2%

(较上年同期) +1.0% +1.4%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) +1.9% +1.8%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 20.0 24.5

1月16日(五)

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.3%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.7% +1.3%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%

每周平均实质所得(较前月) +0.4% +0.9%

1415 美国工业生产(较前月) 12月 持平 +1.3%

制造业产出(较前月) +0.2% +1.1%

产能利用率 80.0% 80.1%

1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 94.1 93.6

现况指数 105.4 104.8

预期指数 87.0 86.4

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.1%

2100 美国整体净资本流动(亿美元) 11月 -- 净流入1,784

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入5

1月19日当周

1月19日(一)

暂无重要经济指标发布 (完)

经济指标预测或公布日程

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欧洲 澳洲与新西兰

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美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 龚芳; 审校 李爽)
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