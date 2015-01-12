美国与加拿大经济指标预测--1月12日-1月19日****

路透基点：台湾银行为润泰全球50亿台币联贷展开筹组--TRLPC
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月12日当周
1月12日(一)
1500 美国就业趋势 12月 -- 123.2
1月13日(二)
1230 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 98.10
1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 11月 485.0 483.4
1500 美国IBD经济乐观指数 1月 -- 48.4
1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 盈余100 赤字568
1月14日(三)
1330 美国进口价格(较前月) 12月 -2.9% -1.5%
出口价格(较前月) -1.0% -1.0%
1330 美国零售销售(较前月) 12月 持平 +0.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 +0.5%
1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.2% +0.2%
1月15日(四)
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 5.00 -3.58
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 -- 29.4
一周初请失业金人数四周均值(万人) -- 29.050
一周续请失业金人数(万人) -- 245.2
1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.2%
(较上年同期) +1.0% +1.4%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +1.9% +1.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 20.0 24.5
1月16日(五)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.3%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.7% +1.3%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
每周平均实质所得(较前月) +0.4% +0.9%
1415 美国工业生产(较前月) 12月 持平 +1.3%
制造业产出(较前月) +0.2% +1.1%
产能利用率 80.0% 80.1%
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 94.1 93.6
现况指数 105.4 104.8
预期指数 87.0 86.4
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.1%
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 11月 -- 净流入1,784
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入5
1月19日当周
1月19日(一)
暂无重要经济指标发布 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 龚芳; 审校 李爽)
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
路透5月9日 - 新加坡股市周二连续第三日收升，创下21个月收盘高 位，受银行股涨势扶助。其它东南亚股市则介于收平和下滑之间，市场缺 乏交投诱因。 亚洲股市小幅下滑，法国总统大选结束后投资者在寻找下一个市场催 化剂。 “经济数据清淡的背景下，亚洲市场在等待韩国大选结果，”华侨银 行在一份报告中写道。 韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续 前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。若 无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜(北韩)采取温和方式，希 望对有影响力的家族式企业进行改革，并提高财政支出以创造就业。 在新加坡股市，金融股帮助指标股指创下2015年7月来最高收位。 华侨银行 收高1.6%，之前该行公布季度获利增长14%，与星展集团控股<DBSM. SI>和大华银行业绩相仿。 印尼股市 稍稍收跌，止住三日连涨态势，盘中一度触及纪录高位。 能源股跌幅居
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f