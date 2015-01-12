中国个股：广发证券去年净利增近八成，拟推券商首只股票期权产品

中美贸易：中美两国加速恢复美国牛肉进口的谈判，有望6月初达成协议
路透芝加哥5月19日 - 美国农业部周五表示，美国与中国有关恢复进口美国牛肉的谈判进展迅速，最终细节应在6月初之前敲定，从而使美国农户有机会从巴西手中夺回市场份额。
路透上海1月12日 - 中国大型券商--广发证券股份有限公司 周一公布业绩快报，去年全年实现净利50.22亿元人民币，同比增长78.57%。而媒体报导，在国内首只股票期权--上证50ETF期权2月9日起试点之际，广发证券旗下子公司拟同步推出国内首只券商股票期权产品。
广发证券业绩快报指出，去年A股市场呈现量价齐升，公司继续加大力度推进重点战略实施、加速传统业务转型和促进创新业务规模化发展，并积极把握市场良好机会，实现了营业收入和净利润的大幅度增长。2014年，公司投资银行、融资融券和资产管理等业务实现了大幅度增长。
据中国证券报周一报导，广发资产管理公司作为管理人的“广发资管玺智量化期权集合资产管理计划”，拟与上证50ETF期权同步推出。这也是证监会宣布推出股票期权试点业务后，国内首只可投资场内期权的券商集合理财产品。
中国证监会新闻发言人邓舸上周五表示，批准上海证交所开展股票期权交易试点，上证50ETF期权品种于2月9日起交易。期权品种的推出，极大的丰富了量化投资策略种类，为投资者提供了多样化的投资和风险管理工具。
广发证券上周五收报25.90元，过去一个月累计上涨3.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透巴格达/维也纳5月22日 - 石油输出国组织(OPEC)重量级成员沙特及伊拉克周一同意有必要把减产协议延长九个月以提振油价。在各产油国为本周会议做准备之际，两国有此共识等于移除掉一大潜在障碍。
路透华盛顿5月22日 - 华盛顿邮报周一援引前任和现任官员的话报导称，美国总统特朗普3月敦促两位高级情报官员公开否认存在特朗普“通俄门”的证据。