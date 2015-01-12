中国个股：广发证券去年净利增近八成，拟推券商首只股票期权产品

路透上海1月12日 - 中国大型券商--广发证券股份有限公司 周一公布业绩快报，去年全年实现净利50.22亿元人民币，同比增长78.57%。而媒体报导，在国内首只股票期权--上证50ETF期权2月9日起试点之际，广发证券旗下子公司拟同步推出国内首只券商股票期权产品。

广发证券业绩快报指出，去年A股市场呈现量价齐升，公司继续加大力度推进重点战略实施、加速传统业务转型和促进创新业务规模化发展，并积极把握市场良好机会，实现了营业收入和净利润的大幅度增长。2014年，公司投资银行、融资融券和资产管理等业务实现了大幅度增长。

据中国证券报周一报导，广发资产管理公司作为管理人的“广发资管玺智量化期权集合资产管理计划”，拟与上证50ETF期权同步推出。这也是证监会宣布推出股票期权试点业务后，国内首只可投资场内期权的券商集合理财产品。

中国证监会新闻发言人邓舸上周五表示，批准上海证交所开展股票期权交易试点，上证50ETF期权品种于2月9日起交易。期权品种的推出，极大的丰富了量化投资策略种类，为投资者提供了多样化的投资和风险管理工具。

广发证券上周五收报25.90元，过去一个月累计上涨3.7%。（完）