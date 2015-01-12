《分析》油价崩跌对各国利弊有别，经济差距或因此扩大

**金砖国家形势分化**

俄罗斯的困境突显出金砖国家的命运大相迳庭。全球第二大经济体--中国，经济成长正在放缓，当局已两年来首次降息。

周五的数据显示，中国12月通胀率为1.5%，接近五年低位，反映出经济疲弱，这可能促使当局出台更多的刺激举措。

“今年通缩肯定是个风险，”香港花旗分析师Minggao Shen表示。

巴西正在利用高利率对抗高通胀问题；印度则在设法改善经济成长，该国经济年成长率超过5%。

由于石油占印度总进口的近三分之一，因此该国经常帐应该会有所改善，且通胀应会下滑。

油价崩跌，也让印度总理莫迪在10月解除对柴油的价格管制。实际上，这导致柴油的零售价急跌，进而提高个人可支配所得。

但迄今低油价反映了全球经济成长放缓，并且也是出口导向型经济体的一个警讯。

“全球油价下跌，代表了约有1.5兆(万亿)美元的资金,从全球产油国移转到原油进口国，而亚洲进口原油的工业国则是其中最大的赢家，”IHS Global Insight亚太首席分析师Rajiv Biswas表示。