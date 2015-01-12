《分析》油价崩跌对各国利弊有别，经济差距或因此扩大

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
**金砖国家形势分化**
俄罗斯的困境突显出金砖国家的命运大相迳庭。全球第二大经济体--中国，经济成长正在放缓，当局已两年来首次降息。
周五的数据显示，中国12月通胀率为1.5%，接近五年低位，反映出经济疲弱，这可能促使当局出台更多的刺激举措。
“今年通缩肯定是个风险，”香港花旗分析师Minggao Shen表示。
巴西正在利用高利率对抗高通胀问题；印度则在设法改善经济成长，该国经济年成长率超过5%。
由于石油占印度总进口的近三分之一，因此该国经常帐应该会有所改善，且通胀应会下滑。
油价崩跌，也让印度总理莫迪在10月解除对柴油的价格管制。实际上，这导致柴油的零售价急跌，进而提高个人可支配所得。
但迄今低油价反映了全球经济成长放缓，并且也是出口导向型经济体的一个警讯。
“全球油价下跌，代表了约有1.5兆(万亿)美元的资金,从全球产油国移转到原油进口国，而亚洲进口原油的工业国则是其中最大的赢家，”IHS Global Insight亚太首席分析师Rajiv Biswas表示。
“这些正面因素将有助于缓解中国2014年下半年经济成长放缓，以及日本经济成长疲弱的迹象。”(完) (编译 洪曦/郑茵/于春红/戴素萍 审校 李爽/张涛)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。