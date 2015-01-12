《中国报摘》--中国证券报1月12日

* 头版头条:

--一段时间以来，A股市场呈现出明显的风格化特征，小盘股与大盘股仿佛处于跷跷板的两端，很难携手共舞。而随着资金博弈格局的明显变化，风格变动对投资的指导意义有望大幅弱化，市场关注点也将重新回归基本面。

* 其他:

--中国证券投资者保护基金有限责任公司发布的投资者信心指数调查报告显示，12月投资者信心指数达71.2，同比上升28.1%，创历史新高。

--上周沪深交易所的股票型ETF中止了持续多周的净申购状态，全周净赎回23.62亿份，总体份额较前一周缩水0.63%。其中蓝筹指数ETF净赎回明显。

--为方便上市公司办理重大资产重组业务，深圳证券交易所日前对重大资产重组业务办理规则进行了修订，此次修订进一步明确重组相关方承诺、评估或估值及盈利预测、每股收益摊薄填补措施等方面的披露要求。

--《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》近日由中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发，农村土地制度的改革即将进入试点阶段。试点将主要在新型城镇化综合试点和农村改革试验区中安排，封闭运行，确保风险可控。试点工作将在2017年底完成。

--业内人士处透露，保监会近日小范围约谈保险资管机构，意在规范保险资金与券商在两融业务方面合作，并不是禁止保险资金为券商两融业务提供资金。

--人力资源和社会保障部有关负责人在接受采访时表示，目前中国五项社会保险费率中，主要是养老保险费率偏高。今后随着社会保障制度的进一步完善，社保费率将适时适当下调。

--记者获悉，由广发资产管理公司作为管理人的“广发资管玺智量化期权集合资产管理计划”拟与上证50ETF期权同步推出。这也是交易所推出股票期权试点业务后，国内首只可投资场内期权的券商集合理财产品。