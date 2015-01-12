《中国报摘》--中国证券报1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
* 头版头条:
--一段时间以来，A股市场呈现出明显的风格化特征，小盘股与大盘股仿佛处于跷跷板的两端，很难携手共舞。而随着资金博弈格局的明显变化，风格变动对投资的指导意义有望大幅弱化，市场关注点也将重新回归基本面。
* 其他:
--中国证券投资者保护基金有限责任公司发布的投资者信心指数调查报告显示，12月投资者信心指数达71.2，同比上升28.1%，创历史新高。
--上周沪深交易所的股票型ETF中止了持续多周的净申购状态，全周净赎回23.62亿份，总体份额较前一周缩水0.63%。其中蓝筹指数ETF净赎回明显。
--为方便上市公司办理重大资产重组业务，深圳证券交易所日前对重大资产重组业务办理规则进行了修订，此次修订进一步明确重组相关方承诺、评估或估值及盈利预测、每股收益摊薄填补措施等方面的披露要求。
--《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》近日由中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发，农村土地制度的改革即将进入试点阶段。试点将主要在新型城镇化综合试点和农村改革试验区中安排，封闭运行，确保风险可控。试点工作将在2017年底完成。
--业内人士处透露，保监会近日小范围约谈保险资管机构，意在规范保险资金与券商在两融业务方面合作，并不是禁止保险资金为券商两融业务提供资金。
--人力资源和社会保障部有关负责人在接受采访时表示，目前中国五项社会保险费率中，主要是养老保险费率偏高。今后随着社会保障制度的进一步完善，社保费率将适时适当下调。
--记者获悉，由广发资产管理公司作为管理人的“广发资管玺智量化期权集合资产管理计划”拟与上证50ETF期权同步推出。这也是交易所推出股票期权试点业务后，国内首只可投资场内期权的券商集合理财产品。
--国家信息中心宏观政策动向课题组发布报告认为，2015年货币政策将从总量控制逐步走向量价结合，逐步减少“量”的控制，让价格因素发挥更大作用；同时，货币政策不仅关注短期金融稳定，也更加关注长期金融稳定。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 林高丽)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。