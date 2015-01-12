《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月12日

路透香港1月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.7534港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低170.5点，或0.95%，报17,737.37点。因美国就业报告为经济带来好坏 不一的讯息，金融股领跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 136.180 0.22 20076 10.559 -0.58 中国铝业 12.870 -3.31 41205 3.991 -0.96 中国移动 60.950 0.54 188363 94.514 -0.56 中国人寿 58.440 0.19 90871 30.207 -0.80 中石油 113.090 -1.00 27665 8.768 -0.47 中石化 80.020 -1.84 30093 6.204 -0.09 汇丰控股 45.580 -0.52 1401890 70.680 -0.59 中电信 57.790 0.12 14860 4.481 0.02 中国联通 14.470 4.40 133905 11.219 0.17 兖州煤业 8.610 -4.76 37436 6.676 -0.66 华能国际 52.790 -3.77 20975 10.233 -0.46 南方航空 26.710 -1.07 8037 4.142 0.29 东方航空 25.960 -1.37 28825 4.026 0.39 中芯国际 4.540 -0.22 2800 0.704 -0.84 （完）