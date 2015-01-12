版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 08:09 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月12日

路透香港1月12日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.7534港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周五收低170.5点，或0.95%，报17,737.37点。因美国就业报告为经济带来好坏
 不一的讯息，金融股领跌。            
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       136.180    0.22      20076            10.559      -0.58
 中国铝业                      12.870   -3.31      41205             3.991      -0.96
 中国移动                      60.950    0.54     188363            94.514      -0.56
 中国人寿                      58.440    0.19      90871            30.207      -0.80
 中石油                       113.090   -1.00      27665             8.768      -0.47
 中石化                        80.020   -1.84      30093             6.204      -0.09
 汇丰控股                      45.580   -0.52    1401890            70.680      -0.59
 中电信                        57.790    0.12      14860             4.481       0.02
 中国联通                      14.470    4.40     133905            11.219       0.17
 兖州煤业                       8.610   -4.76      37436             6.676      -0.66
 华能国际                      52.790   -3.77      20975            10.233      -0.46
 南方航空                      26.710   -1.07       8037             4.142       0.29
 东方航空                      25.960   -1.37      28825             4.026       0.39
 中芯国际                       4.540   -0.22       2800             0.704      -0.84 （完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐