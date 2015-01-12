《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透香港1月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.7534港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低170.5点，或0.95%，报17,737.37点。因美国就业报告为经济带来好坏 不一的讯息，金融股领跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 136.180 0.22 20076 10.559 -0.58 中国铝业 12.870 -3.31 41205 3.991 -0.96 中国移动 60.950 0.54 188363 94.514 -0.56 中国人寿 58.440 0.19 90871 30.207 -0.80 中石油 113.090 -1.00 27665 8.768 -0.47 中石化 80.020 -1.84 30093 6.204 -0.09 汇丰控股 45.580 -0.52 1401890 70.680 -0.59 中电信 57.790 0.12 14860 4.481 0.02 中国联通 14.470 4.40 133905 11.219 0.17 兖州煤业 8.610 -4.76 37436 6.676 -0.66 华能国际 52.790 -3.77 20975 10.233 -0.46 南方航空 26.710 -1.07 8037 4.142 0.29 东方航空 25.960 -1.37 28825 4.026 0.39 中芯国际 4.540 -0.22 2800 0.704 -0.84 （完）
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。