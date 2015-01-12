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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 08:16 BJT

《香港重要政经日程》--1月12日-1月15日

================== 今日重要政经消息=================

1月12日（周一）

*--11:00 美银美林中国宏观展望记者会。

*--11:00 星展香港中国宏观经济展望记者会。

--12:00 美商会新任主席就职宣誓典礼。

*--12:30 瑞银环球经济展望记者会。

================== 近期重要政经消息=================

1月13日（周二）

-- 佐力小贷 首日挂牌。

1月14日（周三）

-- 行政长官发表2015年施政报告。

-- 日成控股 首日挂牌。

-- 公布12月份外汇基金境外资产数字。

1月15日（周四）

-- 雅仕维 首日挂牌。

-- 新龙移动 首日挂牌。

-- 泰加保险 首日挂牌。

-- 大众金融 公布年度业绩。

-- 09:00 中交建 在中国举行股东特别大会。

-- 14:30 农业银行 在中国举行股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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