《香港重要政经日程》--1月12日-1月15日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
================== 今日重要政经消息=================
1月12日（周一）
*--11:00 美银美林中国宏观展望记者会。
*--11:00 星展香港中国宏观经济展望记者会。
--12:00 美商会新任主席就职宣誓典礼。
*--12:30 瑞银环球经济展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月13日（周二）
-- 佐力小贷 首日挂牌。
1月14日（周三）
-- 行政长官发表2015年施政报告。
-- 日成控股 首日挂牌。
-- 公布12月份外汇基金境外资产数字。
1月15日（周四）
-- 雅仕维 首日挂牌。
-- 新龙移动 首日挂牌。
-- 泰加保险 首日挂牌。
-- 大众金融 公布年度业绩。
-- 09:00 中交建 在中国举行股东特别大会。
-- 14:30 农业银行 在中国举行股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。