《全球重要经济事件一览表》--1月12日-1月19日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透1月12日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
1月12日(一)
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社就货币政策发表讲话(1740)。
1月13日(二)
麦迪逊--加拿大央行副总裁连恩在Madison International Trade Association发表讲话(1845)。
纽约--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话(2200)。
马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)主持西班牙投资者日的官方宴会。
1月14日(三)
费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说(1400)。
伦敦--英国财政大臣欧思邦在英国央行主办的活动中，在皇家经济学会发表演说(1730)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布经济褐皮书(1900)。
首尔--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问韩国(至1月15日)。
1月15日(四)
东京--日本央行地区分行经理举行季度会议。央行总裁黑田东彦在会议开始发表讲话，该会议将对地区经济状况发布季度报告。
1月16日(五)
明尼阿波利斯黄金谷--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话(1350)。
芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在芝加哥特许金融分析师(CFA)协会就美国经济和货币政策发表讲话(1810)。
1月19日(一)
都柏林--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将举行主题为“爱尔兰--从复苏中汲取的教训”的会议。爱尔兰央行总裁霍诺汉、IMF总裁拉加德和欧洲央行执委科尔将参加。
伦敦--英国央行前总裁金恩将在伦敦政经学院讲话，主题为央行业务(1830)。
中国香港--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔 ”(至1月20日)。发言人包括：俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、瑞典央行总裁英韦斯、卢森堡财长Pierre Gramegna和世界银行副行长Madelyn Antoncic。
北京--IMF将发布最新全球经济预测(0130)。IMF首席经济学家布兰查德将主持记者会。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 张荻)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。