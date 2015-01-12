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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 08:29 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月12日

**上海证券报**

--摩根大通中国区首席经济学家朱海斌预期，2015年中国经济增长还会有进一步下滑，增速大概降至7%上下。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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