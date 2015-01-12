瑞士金融：央行应考虑放松瑞郎兑欧元汇率上限政策--前央行顾问

路透苏黎世1月11日 - 瑞士央行前顾问Ernst Baltensperger在周日的一篇报刊专访中表示，央行应考虑放松实施了三年的瑞郎汇率上限政策，防止瑞士过于依赖这种被视为暂时性的措施。

这是经济学家首次批评央行的瑞郎兑欧元汇率上限政策。

此政策使瑞士经济免受欧元区危机余波的冲击，并保护了瑞士出口商，但也使瑞士央行外汇储备严重膨胀，因为央行必须干预汇市以扞卫瑞郎上限。

由于欧元区正努力应对希腊可能退出欧元区言论的冲击，欧元兑美元又跌至低位，瑞士央行现在再次面临瑞郎走强的挑战。

Baltensperger对瑞士周刊《Neue Zuercher Zeitung am Sonntag》表示，汇率上限举措只是权宜之计，实施了三年后应该有所调整。

他说，时间久了以后，调整汇率上限问题可能会在政治上引起更大争议；另外，瑞士央行将来可能还得想办法卖掉它干预汇市时买来的欧元。

Baltensperger暗示，瑞士央行未来可能会设定一个瑞郎兑欧元和美元一篮子货币的上限，取代目前的兑欧元汇率上限。

报导援引他的话称，“取代当前(兑欧元汇率)上限的一个办法是，改为采用兑一篮子货币的上限，比如由权重各占50%的美元和欧元组成的货币篮子。”

Baltensperger说，这样一来，瑞郎兑欧元就可以升值，但升值幅度顶多与美元兑瑞郎的升值幅度相同。

“这使(瑞士央行)能够放松仅专注于欧元的货币政策，同时又不会导致瑞郎在国际市场上太具吸引力，”Baltensperger说。

目前无法立即联系到瑞士央行置评。