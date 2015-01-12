瑞士金融：央行应考虑放松瑞郎兑欧元汇率上限政策--前央行顾问

路透基点：台湾银行为润泰全球50亿台币联贷展开筹组--TRLPC
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
路透苏黎世1月11日 - 瑞士央行前顾问Ernst Baltensperger在周日的一篇报刊专访中表示，央行应考虑放松实施了三年的瑞郎汇率上限政策，防止瑞士过于依赖这种被视为暂时性的措施。
这是经济学家首次批评央行的瑞郎兑欧元汇率上限政策。
此政策使瑞士经济免受欧元区危机余波的冲击，并保护了瑞士出口商，但也使瑞士央行外汇储备严重膨胀，因为央行必须干预汇市以扞卫瑞郎上限。
由于欧元区正努力应对希腊可能退出欧元区言论的冲击，欧元兑美元又跌至低位，瑞士央行现在再次面临瑞郎走强的挑战。
Baltensperger对瑞士周刊《Neue Zuercher Zeitung am Sonntag》表示，汇率上限举措只是权宜之计，实施了三年后应该有所调整。
他说，时间久了以后，调整汇率上限问题可能会在政治上引起更大争议；另外，瑞士央行将来可能还得想办法卖掉它干预汇市时买来的欧元。
Baltensperger暗示，瑞士央行未来可能会设定一个瑞郎兑欧元和美元一篮子货币的上限，取代目前的兑欧元汇率上限。
报导援引他的话称，“取代当前(兑欧元汇率)上限的一个办法是，改为采用兑一篮子货币的上限，比如由权重各占50%的美元和欧元组成的货币篮子。”
Baltensperger说，这样一来，瑞郎兑欧元就可以升值，但升值幅度顶多与美元兑瑞郎的升值幅度相同。
“这使(瑞士央行)能够放松仅专注于欧元的货币政策，同时又不会导致瑞郎在国际市场上太具吸引力，”Baltensperger说。
目前无法立即联系到瑞士央行置评。
瑞士央行上月曾表示，将对在央行的活期存款账户实施负0.25%的利率，，以便遏制避险买盘操作。这是该行自1970年代以来首次实施负利率。 (完) (编译 王颖；审校 许娜)
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
路透5月9日 - 新加坡股市周二连续第三日收升，创下21个月收盘高 位，受银行股涨势扶助。其它东南亚股市则介于收平和下滑之间，市场缺 乏交投诱因。 亚洲股市小幅下滑，法国总统大选结束后投资者在寻找下一个市场催 化剂。 “经济数据清淡的背景下，亚洲市场在等待韩国大选结果，”华侨银 行在一份报告中写道。 韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续 前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。若 无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜(北韩)采取温和方式，希 望对有影响力的家族式企业进行改革，并提高财政支出以创造就业。 在新加坡股市，金融股帮助指标股指创下2015年7月来最高收位。 华侨银行 收高1.6%，之前该行公布季度获利增长14%，与星展集团控股<DBSM. SI>和大华银行业绩相仿。 印尼股市 稍稍收跌，止住三日连涨态势，盘中一度触及纪录高位。 能源股跌幅居
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f