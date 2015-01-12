《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月12日

*工商时报：

--台湾爆发禽流感，蛋鸡、鸭、鹅中箭落马，引发消费者恐慌心理，短期内恐出现拒吃畜禽类及鸡蛋，冲击销售量，食品股进入红色警戒。

--高铁 若破产，银行团将提173亿台币特别股投资损失。外传行政院与交通部已决定不再提高铁新财改方案，最快6月直接让高铁破产，再由政府接管，八大银行团对此人心惶惶，指倘若高铁破产，八大行库恐怕今年将被迫提列173亿台币的特别股投资损失。

--公司债市场经历2014年下半年的冷冷清清，不少个案选择延后至今年开标，总计包括台电、鸿海 、元大金 、开发金 等指标大案，初估总供给逾550亿台币，可望在第一季登场定价，加上买盘与卖盘年初调整券别部位需求也将有助交投回温，显现公司债首季淡季不淡。

--金管会15日将在行政院会报告〞金融进口替代〞效益。去年6月松绑保险法后，启动寿险业海外7-10兆(万亿)台币的资金回流，国际板债券修法后，至去年12月底在台发行金额6,944亿，为2014年6月未修法前发行金额的4.06倍，成果显着。

*经济日报：

--LED厂晶元光电 副总经理张世贤证实，在晶电买下台积固态94%的股权后，晶电将办理现金增资，台积电 承诺入股晶电。入股投资金额约为6亿元或股权1%。未来晶电将成为同时由台积电与联电 这二大晶圆代工厂所投资的公司。

--台湾大哥大 董事长蔡明兴看准数位汇流趋势，带领台湾大整并电信及有线电视业务。蔡明兴表示，未来将锁定固定（电视）与移动萤幕（智慧终端），提供三网合一的应用及服务。至于台湾大与鸿海 结盟，不仅互补，未来更将携手抢进海外市场。

--金融法案大清仓，立法院财委会本周将审查20多项金融法案，包括放宽银行投资限制，增订〞新舞台〞条款，与文化艺术、公益相关的不动产投资不受限，并放宽银行并购投资，初估可增5,000亿台币的并购空间 。

--元大金 子公司元大宝来证券自营部大买大众银 股票，至上周五已逾19万张、占大众银持股7.4%，并跃升第四大股东。元大金〞插旗〞意味浓厚，双方重启并购谈判机率大增。

--金管会再推金融进口替代方案新措施，研拟透过保险安定基金差异化费率方式，吸引保险业在境内从事衍生性商品交易，并开放从事非避险性交易，希望保险业把在境外从事的上兆(万亿)台币的交易，拉回台湾。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。