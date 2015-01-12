《新兴市场重要经济事件预告》--1月12日-1月19日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月12日(一)
暂无重要经济事件。
1月13日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开货币委员会会议。
华沙--波兰央行举行为期两天的货币政策委员会会议。
1月14日(三)
首尔--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问韩国(至1月15日)
华沙--波兰央行公布利率决定(1030)。
1月15日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就全球经济预估发表讲话(1600)。
布加勒斯特--塞尔维亚央行举行执行理事会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
利马--秘鲁央行公布利率决定。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议(1100)。
首尔--韩国央行举行货币政策会议(0100)。
开罗--埃及央行举行货币政策会议(0100)。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决议(2100)。
1月16日(五)
暂无重要经济事件。
1月17日(六)
墨西哥城--墨西哥央行公布12月政策会议的会议记录(1500)。
1月19日(一)
都柏林--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将组织一主题会议。爱尔兰央行总裁霍诺汉(Patrick Honohan)、IMF总裁拉加德和欧洲央行执委科尔将参加。
香港--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔”(至1月20日)。发言人包括：俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、瑞典央行总裁英韦斯、卢森堡财长Pierre Gramegna和世界银行副行长Madelyn Antoncic。
北京--IMF将发布最新全球经济简介(0130)。IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)将就全球经济预测举行记者会。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 杜明霞)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。