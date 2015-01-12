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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 08:40 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月12日-1月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月12日(一)

暂无重要经济事件。

1月13日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开货币委员会会议。

华沙--波兰央行举行为期两天的货币政策委员会会议。

1月14日(三)

首尔--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问韩国(至1月15日)

华沙--波兰央行公布利率决定(1030)。

1月15日(四)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就全球经济预估发表讲话(1600)。

布加勒斯特--塞尔维亚央行举行执行理事会会议。

雅加达--印尼央行举行理事会会议。

利马--秘鲁央行公布利率决定。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议(1100)。

首尔--韩国央行举行货币政策会议(0100)。

开罗--埃及央行举行货币政策会议(0100)。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决议(2100)。

1月16日(五)

暂无重要经济事件。

1月17日(六)

墨西哥城--墨西哥央行公布12月政策会议的会议记录(1500)。

1月19日(一)

都柏林--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将组织一主题会议。爱尔兰央行总裁霍诺汉(Patrick Honohan)、IMF总裁拉加德和欧洲央行执委科尔将参加。

香港--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔”(至1月20日)。发言人包括：俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、瑞典央行总裁英韦斯、卢森堡财长Pierre Gramegna和世界银行副行长Madelyn Antoncic。

北京--IMF将发布最新全球经济简介(0130)。IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)将就全球经济预测举行记者会。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 杜明霞)
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