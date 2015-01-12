香港热股：长实与和黄开盘双双涨逾14%，受重组大计刺激

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透香港1月12日 - 由香港首富李嘉诚控制的长实 与和黄 周一开盘分别大涨14.98%及14.42%，均触及近两个月高位，因此前公布重组大计。
长实开盘报143.5港元，和黄报100港元。大市恒生指数 则开高0.83%。
上周五长实与和黄于港股收市后公布历来最大规模内部重组方案，以将两家公司重新划分为地产与非地产。长实先吸收合并和黄，改名为“长和”并保留现有股票编号，然后将地产业务以实物分派方式分拆上市，此举将解除两家公司的控股关系，有助释放实际价值。
分析师普遍认为重组对两家公司有利，故消息公布后，长实 与和黄 的美国预托证券上扬并收涨逾10%。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。