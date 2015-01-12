香港热股：长实与和黄开盘双双涨逾14%，受重组大计刺激

路透香港1月12日 - 由香港首富李嘉诚控制的长实 与和黄 周一开盘分别大涨14.98%及14.42%，均触及近两个月高位，因此前公布重组大计。

长实开盘报143.5港元，和黄报100港元。大市恒生指数 则开高0.83%。

上周五长实与和黄于港股收市后公布历来最大规模内部重组方案，以将两家公司重新划分为地产与非地产。长实先吸收合并和黄，改名为“长和”并保留现有股票编号，然后将地产业务以实物分派方式分拆上市，此举将解除两家公司的控股关系，有助释放实际价值。

分析师普遍认为重组对两家公司有利，故消息公布后，长实 与和黄 的美国预托证券上扬并收涨逾10%。（完）