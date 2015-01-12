台湾疫情：鸭鹅检体确诊亚型高病原性禽流感，宰场二日停止屠宰

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透台北1月12日 - 台湾农委会动植物防疫检疫局周日稍晚表示，台湾境内的鸭鹅检体确诊新型H5N2亚型及H5N8亚型高病原性禽流感，已依程序扑杀清场并通报世界动物卫生组织(OIE)。
农委会也宣布，台湾的屠宰水禽之屠宰场停止屠宰二日，并加强全场区清洁消毒。水禽意外爆出禽流感疫情，本次波及甚大，料将冲击上市的食品类股。
农委会防检局指出，先前送检水禽样本中，云林县4鹅场确认感染新型H5N2禽流感、嘉义县1种鹅场确认感染与韩国株相近之H5N8亚型禽流感、屏东县1蛋鸭场确认感染新型H5N2禽流感。该等场于采样时即移动管制，将由所在地动物防疫机关执行扑杀及全场清洁消毒作业，并通报世界动物卫生组织(OIE)。
防检局指出，经研判此两株病毒均可能来自候鸟，经媒介传至台湾的水禽场。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。