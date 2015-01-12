台湾疫情：鸭鹅检体确诊亚型高病原性禽流感，宰场二日停止屠宰

路透台北1月12日 - 台湾农委会动植物防疫检疫局周日稍晚表示，台湾境内的鸭鹅检体确诊新型H5N2亚型及H5N8亚型高病原性禽流感，已依程序扑杀清场并通报世界动物卫生组织(OIE)。

农委会也宣布，台湾的屠宰水禽之屠宰场停止屠宰二日，并加强全场区清洁消毒。水禽意外爆出禽流感疫情，本次波及甚大，料将冲击上市的食品类股。

农委会防检局指出，先前送检水禽样本中，云林县4鹅场确认感染新型H5N2禽流感、嘉义县1种鹅场确认感染与韩国株相近之H5N8亚型禽流感、屏东县1蛋鸭场确认感染新型H5N2禽流感。该等场于采样时即移动管制，将由所在地动物防疫机关执行扑杀及全场清洁消毒作业，并通报世界动物卫生组织(OIE)。