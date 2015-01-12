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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 08:49 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--1月12日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

1/12　 沪　　春秋航空 780021　　 10,000　 18.16 22.96 瑞银证券 1/15

1/12 沪 宁波高发 732788 3,420 10.28 19.40 国信证券 1/15

1/13 深　　快 乐 购 300413　 　　 *7,000 *9.06 *22.89 中金公司 1/16

1/13 深 昆仑万维 300418 *7,000 *20.30 *22.99 中金公司 1/16

1/14 深 伊 之 密 300415 不超过3,000 -- -- 华泰联合 1/19

1/14 深 南华仪器 300417 不超过1,020 -- -- 民生证券 1/19

1/14 深 中文在线 300364 不超过3,000 -- -- 西南证券 1/19

1/14 深 利民股份 002734 不超过2,500 -- -- 西部证券 1/19

1/14 深 万达院线 002739 不超过6,000 -- -- 中银国际 1/19

1/14 深 爱 迪 尔 002740 不超过2,500 -- -- 海通证券 1/19

1/14 沪 诺力股份 732611 不超过2,000 -- -- 广发证券 1/19

1/14 沪 火炬电子 732678 不超过4,160 -- -- 东北证券 1/19

1/14 沪 再升科技 732601 不超过1,700 -- -- 齐鲁证券 1/19

1/14 沪 西部黄金 780069 不超过12,600 -- -- 国泰君安 1/19

1/15 深 苏试试验 300416 不超过1,570 -- -- 东吴证券 1/20

1/15 沪 晨光文具 732899 不超过6,000 -- -- 兴业证券 1/20

1/15 沪 健盛集团 732558 不超过2,000 -- -- 国信证券 1/20

1/15 沪 永艺股份 732600 不超过2,500 -- -- 国信证券 1/20

1/15 沪 龙马环卫 732686 不超过3,335 -- -- 兴业证券 1/20

1/15 深　　浩丰科技 300419 不超过1,030 -- -- 平安证券 1/20

1/16 沪 航天工程 732698 不超过8,230 -- -- 中投证券 1/21

1/16 沪 华友钴业 732799 9,100 -- -- 中信证券 1/21

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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