《中国已公布新股发行上市日程表》--1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
1/12 沪 春秋航空 780021 10,000 18.16 22.96 瑞银证券 1/15
1/12 沪 宁波高发 732788 3,420 10.28 19.40 国信证券 1/15
1/13 深 快 乐 购 300413 *7,000 *9.06 *22.89 中金公司 1/16
1/13 深 昆仑万维 300418 *7,000 *20.30 *22.99 中金公司 1/16
1/14 深 伊 之 密 300415 不超过3,000 -- -- 华泰联合 1/19
1/14 深 南华仪器 300417 不超过1,020 -- -- 民生证券 1/19
1/14 深 中文在线 300364 不超过3,000 -- -- 西南证券 1/19
1/14 深 利民股份 002734 不超过2,500 -- -- 西部证券 1/19
1/14 深 万达院线 002739 不超过6,000 -- -- 中银国际 1/19
1/14 深 爱 迪 尔 002740 不超过2,500 -- -- 海通证券 1/19
1/14 沪 诺力股份 732611 不超过2,000 -- -- 广发证券 1/19
1/14 沪 火炬电子 732678 不超过4,160 -- -- 东北证券 1/19
1/14 沪 再升科技 732601 不超过1,700 -- -- 齐鲁证券 1/19
1/14 沪 西部黄金 780069 不超过12,600 -- -- 国泰君安 1/19
1/15 深 苏试试验 300416 不超过1,570 -- -- 东吴证券 1/20
1/15 沪 晨光文具 732899 不超过6,000 -- -- 兴业证券 1/20
1/15 沪 健盛集团 732558 不超过2,000 -- -- 国信证券 1/20
1/15 沪 永艺股份 732600 不超过2,500 -- -- 国信证券 1/20
1/15 沪 龙马环卫 732686 不超过3,335 -- -- 兴业证券 1/20
1/15 深 浩丰科技 300419 不超过1,030 -- -- 平安证券 1/20
1/16 沪 航天工程 732698 不超过8,230 -- -- 中投证券 1/21
1/16 沪 华友钴业 732799 9,100 -- -- 中信证券 1/21
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。