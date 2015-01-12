日本经济：2015/16财年预算料突破8,000亿美元创新高，但发债减少--消息

路透东京1月11日 - 政府官员周日表示，日本政府准备提出下一财年的年度预算案，金额料为超过8,000亿美元的纪录新高，但政府借款将连续第三年删减。首相安倍晋三力图维持成长的同时，也努力抑制债务负担。所有工业化国家的债务负担，以日本最为沉重。

这是安倍2012年底上任后，所提出第三个年度预算案，该预算案也凸显安倍在增加诸如军事领域等可自由支配支出的同时，在控制日本社会快速老化所带来的庞大社会福利支出的努力陷入困境。

两名官员对路透表示，安倍政府从4月起财政年度的预算草案金额为96.3兆(万亿)日圆(8,130亿美元)，高于本财年95.9兆的初步预算金额。该草案将于周三由内阁府批准，并向上提交给国会。

这些官员表示，但控制支出以及经济复苏使税收增加，令政府得以将公债发行删减4.4兆日圆，至36.9兆日圆，为连续第三年删减，亦为六年来最低水平。

财政展望改善有助于安倍删减公共债务，由于多年成长不振，加上大规模刺激的支出，日本的公共债务是经济规模的两倍还多。上周日本刚刚批准了本财年3.1兆日圆的追加预算。

在预算赤字(不包含新债券标售与偿还外债)与2015-16财年国内生产总值(GDP)之比约为3%的情况下，安倍将达成政府将债务比率从2010-11年水平减半的承诺。

但财务省的估算显示，尽管一如计画调高消费税，但仍料将无法达成2021年的预算平衡目标，差距金额超过1,000亿美元，这将使得扩大加税或缩减支出的政治压力升高。

安倍去年4月将消费税从5%调升至8%，令日本落入衰退。他将第二度调升至10%的计划推迟18个月，至2017年4月。不过在他的宽松政策之下，日本经济实现增长，料将更加未来这年的税收。

官员表示，预算草案中预估税收将增加4.5兆日圆，至54.5兆日圆，多少缓解了发行更多公债的需求。政府公债将为未来这年的预算提供约38%融资，较目前财年的43%下降。

但在政府持续处于预算赤字的情况下，偿债、支付利息与买回料将增加约2,000亿日圆，至23.5兆日圆。