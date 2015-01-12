亚航事件：印尼相信已找到失事班机机身位置，侦测到黑盒子信号

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透庞加兰布翁/雅加达1月11日 - 印尼搜寻团队相信他们已经找到两周前在爪哇海坠毁的亚航 班机机身所在位置，潜水员希望周一海浪能较平静，好让他们能找回黑盒子飞行记录器。
搜寻团队一直有收到信号，据信应是来自机尾残骸附近的两个黑盒子所发出的。失事的亚航A320-200机尾残骸已在周六被打捞吊起。
有三艘搜索船侦测到的信号距离周六机尾被吊起处约四公里(两英里)远，深度约为海面下30米(100英尺)。
“黑盒子位于飞机残骸当中，使得潜水人员很难打捞，”交通部航海主管Tonny Budiono说。
“由于时间的限制，我们决定明天早上逐步移除机身残骸后把黑盒子找出来。”
调查人员说，如果黑盒子能完整无损的被找回，虽然仅需两天就可取得讯息，但要将其数据分析下载可能需时两周的时间。
亚航失事原因尚不得而知，但国家气象局表示，季节性风暴可能是祸首之一。(完)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。