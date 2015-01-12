全球金市：黄金攀升至一个月高点，受美元走软提振

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
美元指数下跌，使得黄金受到良好追捧。 美国12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位，但时薪减少表 明，劳动力市场供应收紧的最新迹象尚未给劳动者带来很大裨益。 经济疲弱且美元下滑，提振了黄金的避险魅力。 就业数据还令外界益发揣测美联储在升息一事上将保持耐心。升息将 打压并无利息收益的黄金的需求。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周 五黄金持仓量上升0.42%至707.82吨。 商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至1月6日止当周 对冲基金和基金经理人的黄金和白银期货及期权净多仓增加。 实货买盘亦支持金价。中国是最大的黄金消费国，在农历新年即将到 来之际一直在稳定增购黄金。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/戴素萍 审校 李婷仪/郑茵)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。