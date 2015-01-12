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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 08:57 BJT

全球金市：黄金攀升至一个月高点，受美元走软提振

美元指数下跌，使得黄金受到良好追捧。
    
    美国12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位，但时薪减少表
明，劳动力市场供应收紧的最新迹象尚未给劳动者带来很大裨益。 
    
    经济疲弱且美元下滑，提振了黄金的避险魅力。
    
    就业数据还令外界益发揣测美联储在升息一事上将保持耐心。升息将
打压并无利息收益的黄金的需求。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周
五黄金持仓量上升0.42%至707.82吨。
    
    商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至1月6日止当周
对冲基金和基金经理人的黄金和白银期货及期权净多仓增加。
    
    实货买盘亦支持金价。中国是最大的黄金消费国，在农历新年即将到
来之际一直在稳定增购黄金。(完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
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    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 李春喜/戴素萍 审校 李婷仪/郑茵)
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