全球金市：黄金攀升至一个月高点，受美元走软提振

美元指数下跌，使得黄金受到良好追捧。 美国12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位，但时薪减少表 明，劳动力市场供应收紧的最新迹象尚未给劳动者带来很大裨益。 经济疲弱且美元下滑，提振了黄金的避险魅力。 就业数据还令外界益发揣测美联储在升息一事上将保持耐心。升息将 打压并无利息收益的黄金的需求。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周 五黄金持仓量上升0.42%至707.82吨。 商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至1月6日止当周 对冲基金和基金经理人的黄金和白银期货及期权净多仓增加。 实货买盘亦支持金价。中国是最大的黄金消费国，在农历新年即将到 来之际一直在稳定增购黄金。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/戴素萍 审校 李婷仪/郑茵)